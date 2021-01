Bērni varēs saņemt mūsdienīgu sirdskaišu diagnostiku

“Lai celtu Bērnu slimnīcas ārstniecības kvalitāti un efektivitāti, ir izšķiroši svarīgi, lai ārstiem būtu pieejama pilnvērtīga informācija par bērnu veselības datiem. Pateicoties Saeimas papildu piešķirtajiem 690 000 eiro ultrasonogrāfijas iekārtu iegādei, mēs varēsim uzlabot ārstniecību mazajiem pacientiem, tostarp tik būtiskajā sirds ārstniecībā. Nomainot vairāk nekā 10 gadus vecās iekārtas, turpmāk sirdskaišu ambulatoro un citu pacientu izmeklēšanā un konsultēšanā būs iespējams iegūt ne tikai labāku attēla kvalitāti, bet, pateicoties programmatūras komplektācijai, arī veikt tādus parametru mērījumus, kurus līdz šim nav bijis iespējams veikt,” stāsta Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Valdes locekle Zane Straume.

Viens no jaunajiem ehokardiogrāfijas aparātiem paredzēts izmantošanai kardioķirurģijas operāciju zālē bērnu un jaundzimušo reanimācijas nodaļas vajadzībām. Sirds izmeklējums tiek veikts ar īpašas zondes palīdzību. To ievada barības vadā, kur tā anatomiski novietojas tieši pie sirds, un tādējādi to var izmantot sirds operācijas laikā. Mazākā no jaunajām transezofaegālās ehokardiogrāfijas zondēm ļaus operāciju laikā izmeklēt daudz mazākus pacientus kā iepriekš – pat bērnus, kuru svars ir tikai 2 kilogrami.

Savukārt lielākā no šādām zondēm dos iespēju veikt arī trīsdimensiju attēlu veidošanu reālajā laikā: tā ir mūsdienīga sirdskaišu diagnostika un vērtīga funkcija invazīvās kardioloģijas operāciju laikā. Šādus ehokardiogrāfijas attēlus iespējams sapludināt arī arangiogrāfijas- sirdskaites korekcijas caur asinsvadiem- reāllaika attēliem.