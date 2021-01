„Šķiet, kas tur ko daudz domāt, kā mēs uzvedamies tualetes telpās,” teic „Mēness aptiekas” farmaceits Vadims Brižaņs, „taču šis īpašais pandēmijas laiks, kurā mums nākas dzīvot, radījis apstākļus, kuros nozīme ir arī pavisam maziem, sadzīviskiem faktoriem, tai skaitā drošiem higiēnas ievērošanas paņēmieniem dodoties turp, kā mūsu vecmāmiņas mēdza sacīt, pat ķeizars gāja kājām.”

„Ir pētījumi, kas parāda, ka, noskalojot ūdeni tualetes podā, pilienu daļiņas spēj pacelties aptuveni metra augstumā virs ūdens virsmas,” farmaceits turpina. Pilienu mākonim nonākot gaisā, nākamais tualetes apmeklētājs, pat nenojaušot, to var ieelpot. Tāpat ir atklāts, ka koronavīrusa paliekas izkārnījumos var nokļūt uz citām virsmām vai kādu laiku virmot gaisā.”

Ko darīt, lai izvairītos no iespējamajām briesmām? Neapmeklēt publiskās tualetes vispār? Daudzos gadījumos tas var būt neiespējami. Turklāt viss nav arī tik briesmīgi, kā sākotnēji izklausās, mierina farmaceits, norādot, ka bīstami tas var kļūt tikai gadījumos, ja slikti vēdināmā publiskajā tualetē līdzās ir vairākas kabīnes un blakus esošajā ir gadīsies ar COVID-19 inficējies cilvēks.

Kas jāievēro, lai publiskās tualetes apmeklējums būtu drošs

Sejas maska arī tualetē

Farmaceits skaidro, ka, apmeklējot publisko tualeti, būtu jāvalkā sejas maska, kas šobrīd nepieciešama itin visās telpās, bet jo īpaši, ja blakus tualetes kabīnēs ir vēl kāds cilvēks.

Novērtē tualetes tīrību!

Dažkārt publiskajās tualetēs pie sienas redzamā vietā ir saraksts, kad telpa tīrīta. Aplūkojot šo sarakstu, varēsi secināt, cik tā ir tīra vai netīra un cik ilgs laiks pagājis kopš pēdējās uzkopšanas. Tā var labāk saprast, cik cilvēki to jau varētu būt apmeklējuši pēc tīrīšanas.

Saglabā attālumu no citiem!

Tāpat kā jebkurā citā vietā centies ievērot distanci no pārējiem cilvēkiem. “Publiskās tualetes nemēdz pūt plašas, taču vari izvēlēties tālāko kabīnīti, nostatu no citiem,” norāda farmaceits. Tāpat arī vīrieši var izvēlēties pisuāru, kura tuvumā citi nenokārtojas.

Jo mazāka saskarsme ar virsmām, jo labāk

Parastos apstākļos cilvēki, izmantojot tualeti, apsēstos. Taču jāatceras, ka ir jācenčas pēc iespējas mazāk saskarties ar dažādām virsmām. Uz tualetes poda apmales var būt virkne dažādu mikrobu un baciļu. Farmaceits min: “Ja ir pieejams, var izmantot poda riņķa dezinficēšanas līdzekli vai speciālos vienreiz lietojamos poda virsmas pārklājus, kas būs daudz higiēniskāk nekā vienkārši apsēsties uz apmales, kuru, iespējams, pirms tam izmantojuši daudzi.” Tāpat var aptiekā iegādāties un līdzi paņemt mitrās salvetes ar dezinfekcijas līdzekli un sēdvietu notīrīt.

Izvairies no pilienu mākoņiem

Pirms nolaid ūdeni, aizver poda vāku, lai gaisā neizplatītos pilienu daļiņas. Tā būsi parūpējies par līdzcilvēkiem. Taču, ja podam nav aiztaisāmā vāka, tad pirms ūdens nolaišanas atkāpies un uzreiz pamet kabīni. Turklāt, atverot vai aizverot poda vāku un piespiežot ūdens nolaišanas mehānismu, var izmantot tualetes papīra gabaliņu, lai ar rokām nebūtu jāpieskaras virsmām. Ja ūdens padeve ir automātiska, iespējami ātri jāpamet kabīni.

Kad tuvojies izlietnei nomazgāt rokas, lūko, vai tur jau nav izveidojies pūlis. Ja ir iespēja, atkāpies un uzgaidi. Izvēlies piemērotu neliela tilpuma roku dezinfekcijas līdzekli un vienmēr rezervē nēsā to līdzi kabatā vai somiņā.

Roku žāvētājs vai papīra dvieļi?

Protams, pēc tualetes apmeklējuma obligāti ir jānomazgā rokas, taču pēc tam tās nepieciešams nosusināt. Pētījumi rāda, ka jaudīgi gaisa žāvētāji var gaisā izpūst vīrusa daļiņas, taču eksperti uzskata, ka gan papīra dvieļi, gan šie žāvēšanas aparāti ir vienlīdz riskanti. Ir lasīti arī speciālistu viedokļi, kas rāda, ka gaisa žāvētāji varētu būt mazāk riskanti, jo izkliedē apkārtējo gaisu.

Mazs kopsavilkums

Atceries, ka it visur ir jābūt uzmanīgam un vispirms jāievēro elementārie piesardzības pasākumi – sejas maska, distance no citiem un roku mazgāšana. Tāpat nevajadzētu aizmirst par durvju rokturiem un durvju aizvēršanu – ejot arā no tualetes, centies nepieskarties durvīm vai rokturim ar nomazgātajām rokām, bet gan mēģini tās atvērt un aizvērt, piemēram, ar elkoni. „Mazāks risks ir labi vēdinātās tualetes telpās. Tas nekas, ja būs drusku jāpadrebinās aukstumā! Tā noteikti ir drošāk nekā noķert vīrusu, kura izraisītās slimība un tās sekas var būt patiešām smagas,” atzīst farmaceits Vadims Brižaņs. Taču ideālā gadījumā, piemēram, pirms došanās iepirkties vai pie ārsta, tualeti apmeklē pēdējā brīdī vēl mājās!