Vairums svētdien atklāto Covid-19 gadījumu reģistrēti Rīgā, Daugavpilī un citviet

Rīgā aizvadītajā diennaktī reģistrēti 104 no jaunajiem inficētajiem un kopumā 14 dienu kumulatīvais saslimušo skaits galvaspilsētā pašlaik ir 3781 cilvēks.

Olaines novadā atklāti 13 jauni inficētie, Daugavpilī - 12, bet Valmierā - 11 jauni inficētie. Virknē citu pašvaldību aizvadītajā diennaktī reģistrēts mazāks inficēto skaits.

Lielākais pēdējās divās nedēļās saslimušo kopskaits ir Rīgā - 3781, Daugavpilī - 989, Rēzeknē - 469, Jelgavā - 432, Jēkabpilī - 353, Talsu novadā - 286, Liepājā - 283, Daugavpils novadā - 255, kā arī Jūrmalā - 252 iedzīvotāji.

Aģentūras LETA aprēķini, kas balstās uz Centrālās statistikas pārvaldes datiem par iedzīvotāju skaitu novados pēc faktiskās dzīvesvietas 2020.gadā un SPKC datiem par pēdējās 14 dienās saslimušajiem Latvijas pašvaldībās, liecina, ka 14 dienu kumulatīvā saslimstība uz 100 000 iedzīvotāju Latvijā patlaban ir 670,5 gadījumi.

34 pašvaldībā šis rādītājs ir augstāks, tostarp 21 tiek pārsniegts par 50%.

Rēķinot pēdējo 14 dienu saslimušo skaitu uz 100 000 iedzīvotāju pēc aizvadītajā diennaktī notikušajām izmaiņām, visaugstākais tas ir Aknīstes, Apes, Engures, Preiļu un Ropažu novadā, Rēzeknē, Lubānas novadā, Jēkabpilī, Ilūkstes, Līvānu, Strenču un Daugavpils novadā.

14 dienu saslimstības līmenis uz 100 000 iedzīvotāju ir teorētisks rādītājs, kurš ļauj salīdzināt saslimstības līmeni teritorijās ar atšķirīgu iedzīvotāju skaitu, un tas nenorāda konkrētu saslimušo skaitu.

No aizvadītajā diennaktī reģistrētajiem jaunajiem saslimušajiem 44 ir vecumā no 60 līdz 69 gadiem, 43 ir vecumā no 40 līdz 49 gadiem, 42 ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem, bet citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo.

Jau ziņots, ka pagājušajā diennaktī Latvijā atklāti 244 jauni saslimšanas ar Covid-19 gadījumi un saņemta informācija par piecu ar koronavīrusu sasirgušu cilvēku nāvi, liecina SPKC apkopotā informācija.

Līdz ar to Latvijā reģistrēto Covid-19 gadījumu skaits sasniedzis 55 908, bet mirušo Covid-19 pacientu skaits sasniedzis 983, kas ir 1,76% no visiem inficētajiem.

Svētdien Latvijā veikti 3423 Covid-19 testi, līdz ar to pozitīvo Covid-19 gadījumu īpatsvars pret testētajiem aizvadītajā diennaktī bijis 7,1%. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Starp pieciem mirušajiem divi cilvēki bijuši vecumā no 65 līdz 75 gadiem, divi - no 75 līdz 85 gadiem un vēl viens cilvēks vecumā no 85 līdz 90 gadiem.

Aģentūras LETA aprēķini liecina, ka pēdējās 14 dienās kopumā inficējušās 12 790 personas. Savukārt 14 dienu kumulatīvā saslimstība uz 100 000 iedzīvotāju Latvijā pēdējās diennakts laikā sasniedza 670,5 gadījumu.