Pēdējā diennaktī atklāti 1255 jauni Covid-19 gadījumi; 27 sasirgušie miruši

Starp 27 mirušajiem četri cilvēki bijuši vecumā no 55 līdz 65 gadiem, pieci - vecumā no 65 līdz 75 gadiem, 11 - vecumā no 75 līdz 85 gadiem, bet septiņi - vecumā no 85 līdz 95 gadiem.

Pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem: 10.2%.

Latvijā ar Covid-19 kopumā saslimuši 52 032 cilvēki.

📈 Pēdējo 24h laikā:

▫️veikti 12 293 Covid-19 izmeklējumi;

▫️reģistrēti 1 255 jauni inficēšanās gadījumi;

▫️saņemti ziņojumi par 27 mirušajiem (četri cilvēki 55-65 gadu vecumā, pieci 65-75 gadu vecumā, vienpadsmit 75-85 gadu vecumā, septiņi 85-95 gadu vecumā). — SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) January 13, 2021