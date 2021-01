Sāciet jauno gadu ar jauniem mērķiem: vai jūsu vecums ir virs 40? Pārbaudiet savas acis!

Vadošās briļļu lēcu kompānijas “Essilor” veiktais pētījums Latvijā ir atklājis, ka 71% Latvijas iedzīvotāju vecumā grupā 40+ lasot atbīda tekstu tālāk no acīm un 57% Latvijas iedzīvotāju virs 40 gadiem sūdzas par redzes problēmām.

“Fielmann” optikas optometriste Evija Barkāne atzīst: “Lielākā daļa pacientu virs 40 gadiem ierodas pie optometrista vai acu ārsta tikai tad, kad “rokas kļūst par īsu”. Šo teicienu droši vien ir dzirdējuši vai pieredzējuši ļoti daudzi. Taču viena no lielākajām problēmām ir tāda, ka cilvēki negrib pieņemt šo faktu, baidās un izvairās pārbaudīt redzi, jo uzskata to par vecuma kaiti. Bet tā ir cilvēka fizioloģija, gluži tāpat kā veidojas sīkas grumbiņas uz sejas, parādās matu sirmums. Un mūsdienu viedās ikdienas tuvuma slodzes ietekmē šis presbiopijas vecums pat paātrinās. No tā nav jābaidās, acīm ir jāpalīdz, jo, uztrenējot muskuļus, mēs varam uz kādu laiku atlikt šo problēmu, bet diemžēl acs lēcas audi mainās, tie kļūst blīvāki, un lēca nespēj vairs elastīgi mainīt savu formu, ar kuru nodrošina labu fokusāciju tuvumā, un muskuļu spēks to nespēj glābt. Bet tieši tāpēc attīstās zinātne, un darbam tuvumā, darbam pie datora, tiek izgudrotas gudrās brilles, kas jau laikus spēj palīdzēt jūsu acīm.”

Pateicoties gudrajām brillēm, jums tiek nodrošināta laba redze visos attālumos, un acis nenogurst. “Lielāko dienas daļu jūs pavadāt darbā, un acis ir tās, kas strādā visvairāk. Ir mazliet tām jāpalīdz, lai jūsu ikdiena kļūtu sekmīgāka un jūs aizmirstu par izteiktu acu nogurumu.” saka optometriste.

Lai informētu arī Latvijas sabiedrību, “Essilor” radīja kampaņu “Laiks redzēt 40+”, kuras laikā mēs stāstām par presbiopiju, tās korekcijas veidiem, viedo jeb gudro briļļu priekšrocībām. Iepazīstinām cilvēkus ar jaunumiem, jo tikai 5% zina, kas ir presbiopija jeb vecuma tālredzība un kā to efektīvi risināt.

“Essilor” kompānijas pētījums pierādīja, ka 69% no Latvijas iedzīvotājiem virs 40 gadiem nepārbauda redzi vienu reizi gadā. “Eksperti aicina vairāk pievērst uzmanību savam acu stāvoklim un iesaka pārbaudīt redzi vienu reizi gadā, jo vienam tas var būt presbiopijas sākums, citam tas var būt acu nogurums, kuram palīdzēs brilles darbam pie datora, vēl kādam tās var būt tuvuma problēmas un acu nogurums var būt saistīts ar sauso acs sindromu. To visu var atklāt, sadarbojoties ar acu speciālistu – optometristu vai acu ārstu.”

