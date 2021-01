Pagājušajā nedēļā saslimstība ar Covid-19 pieauga visos Latvijas reģionos, izņemot Rīgu

Tādējādi Latvijā joprojām turpinās saslimstības ar Covid-19 pieaugums. Arī pēdējo divu dienu laikā, pēc epidemiologa paustā, ir vērojama šāda tendence. Kopumā septiņu dienu laikā novērots 17% pieaugums gadījumu skaitā, neskatoties uz to, ka testu skaits aizvadītajās brīvdienās bija mazāks.

Pagājušajās brīvdienās maksimālais pozitīvo testu īpatsvars bija 11,8%, turklāt, pēc Perevoščikova sacītā, ik dienu tiek atklāti aptuveni 900 jauni saslimušie, kas savukārt apgrūtina veselības aprūpes sniegšanu, sarežģī efektīvu kontroles pasākumu nodrošināšanu un neļauj novērst uzliesmojumus gana ātri.

"Mēs redzam, ka saslimstība pieaug faktiski visās vecuma grupās," atklāja SPKS eksperts, piebilstot, ka pieaugums bijis izteiktāks personu vecumā no 15 līdz 49 gadiem vidū. "Vienīgā vecuma grupa, kur vairākas nedēļas saslimstības pieaugums nav novērots, ir bērni," sacīja Perevoščikovs. Viņaprāt, šajā gadījumā ir līdzējis skolēnu brīvlaiks, kas palīdzēja izvairīties no savstarpējiem kontaktiem. Tāpat epidemiologs atzīmēja, ka joprojām vairums sasirgušo ir virs 50 gadiem.

Vadoties pēc pirmā kontakta ar saslimušo, proti, pirmo epidemiologa zvanu pacientam, vismaz 85% norāda uz to, ka viņiem ir simptomi.

Tāpat joprojām 15% saslimušo ir ar vidēji smagu vai smagu slimības gaitu, kam nepieciešama stacionēšana. Pēdējo dienu laikā arī ievērojami audzis slimnīcās ievietoto Covid-19 pacientu skaits. Pēc Perevoščikova paustā, vidēji 118 sasirgušie katru dienu tiek stacionēti.

"Neteikšu, ka viss ir absolūti slikti, jo tomēr mēs novērojam, ka slimības pieaugums, lai gan pastāv, ir 10% līdz 15% apmērā," izteicās epidemiologs. Viņš apgalvoja, ka ieviestie drošības pasākumi darbojas, bet ne gana efektīvi, tāpēc "patlaban ar 900 saslimušajiem dienā nav iespējams kaut ko mazināt".

SPKS eksperta ieskatā nepieciešams mazināt saslimušo skaitu, lai kontrolētu situāciju un sniegtu iespējami labu veselības aprūpi gan ar Covid-19 sasirgušajiem, gan pārējiem pacientiem.

Vienlaikus epidemiologs atzīmēja, ka vairākās Eiropas valstīs bija novērojams saslimstības samazinājums, tomēr, atceļot epidemioloģiskās drošības pasākumus vai mazinot tos, atkal vērojams saslimstības pieaugums, kas savukārt apliecina, ka ierobežojumus vajadzētu saglabāt, līdz cilvēkiem ir gana liela imunitāte.

Jau ziņots, ka aizvadītajā diennaktī Latvijā, veicot 12 352 Covid-19 testus, atklāti 824 saslimušie, kā arī saņemta informācija par 30 ar koronavīrusu sasirgušu cilvēku nāvi, liecina SPKC apkopotā informācija.

Šis ir otrs lielākais mirušo Covid-19 pacientu skaits, par ko ziņots diennakts laikā. 27.decembrī tika ziņots par 44 nāves gadījumiem.

Starp mirušajiem divi cilvēki bijuši vecumā 50 līdz 60 gadiem, trīs - vecumā no 60 līdz 70 gadiem, 12 vecumā no 70 līdz 80 gadiem, deviņi vecumā no 80 līdz 90 gadiem un četri vecumā no 90 līdz 95 gadiem. Līdz šim Latvijā ziņots par 722 Covid-19 pacientu nāvi.

Pozitīvo Covid-19 gadījumu īpatsvars pret testētajiem aizvadītajā diennaktī bijis 6,7%. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Valstī līdz šim ar Covid-19 saslimuši 43 942 cilvēki. Savukārt aģentūras LETA parēķini liecina, ka pēdējās 14 dienās kopumā inficējušās 11 603 personas, bet 14 dienu kumulatīvā saslimstība uz 100 000 iedzīvotāju patlaban ir 608,2 gadījumi.

Nacionālā veselības dienesta dati liecina, ka pagājušajā diennaktī stacionēti 145 Covid-19 pacienti, savukārt kopējais slimnīcās ievietoto sasirgušo skaits nokrities līdz 1180.

No visiem stacionētajiem 1112 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet 68 - ar smagu slimības gaitu. Pēdējās diennakts laikā no stacionāra izrakstīti 145 pacienti, tostarp desmit pārvesti, bet kopš Covid-19 parādīšanās no slimnīcām izrakstīti kopumā 3660 pacienti.