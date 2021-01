Svētdien Latvijā 621 jauns Covid-19 gadījums; 12 saslimušie miruši

SPKC vēstī, ka saņemti ziņojumi par 12 mirušajiem: viens cilvēks vecumā no 55 līdz 60 gadiem, četri vecumā no 65 līdz 70 gadiem, trīs vecumā no 70 līdz 80 gadiem, trīs vecumā no 80 līdz 90 gadiem, viens vecumā no 90 līdz 95 gadiem.

Kopā valstī veikti 5550 izmeklējumi, līdz ar to pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem ir 11,2%.

Latvijā ar Covid-19 kopumā saslimuši 43 118 cilvēki.

Savukārt Nacionālā veselības dienesta (NVD) dati liecina, ka slimnīcās nonākuši 112 cilvēki, no kuriem divi ir pārvesti.

Kopā stacionāros ārstējas 1213 pacienti: 1141 ar vidēji smagu slimības gaitu, 72 ar smagu slimības gaitu.

No slimnīcām izrakstīti 52 cilvēki, tostarp divi pārvesti.