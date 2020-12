Vēl viens Covid-19 jauno gadījumu rekords: 15% testu bijuši pozitīvi; 9 cilvēki miruši

SPKC ziņo, ka centrā saņemti ziņojumi par 9 mirušajiem: divi cilvēki vecumā no 60 līdz 70 gadiem, divi vecumā no 70 līdz 80 gadiem, četri vecumā no 80 līdz 85 gadiem, viens vecumā no 95 līdz 100 gadiem.

Kopā veikti 12 395 testi, līdz ar to pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem ir 15%.

Slimnīcās nogādāti 137 cilvēki (tai skaitā 5 pārvesti), liecina Nacionālā veselības dienesta (NVD) dati.

NVD ziņo, ka kopā stacionāros ārstējas 999 pacienti: 939 ar vidēji smagu slimības gaitu, 60 ar smagu slimības gaitu.

No slimnīcām pēdējās diennakts laikā izrakstīti 176 (tai skaitā 5 pārvesti) cilvēki. Kopumā stacionārus pametuši jau 3493 pacienti.

