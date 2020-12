Latvijā otrdien jauns Covid-19 gadījumu rekords - saslimuši vēl 1367 cilvēki; 25 miruši

SPKC ziņo, ka centrā saņemti ziņojumi par 23 mirušajiem: četri cilvēki vecumā no 55 līdz 65 gadiem, astoņi vecumā no 70 līdz 80 gadiem, desmit vecumā no 80 līdz 90 gadiem, viens vecumā no 90 līdz 95 gadiem.

Kopā veikts 11971 tests, līdz ar to pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem ir 11,4%.

Savukārt slimnīcās nogādāts 151 cilvēks, kas ir otrais lielākais vienas diennakts laikā stacionēto pacientu skaits, liecina Nacionālā veselības dienesta (NVD) dati.

NVD ziņo, ka kopā stacionāros ārstējas 1058 pacienti: 998 ar vidēji smagu slimības gaitu, 60 ar smagu slimības gaitu.

No slimnīcām pēdējās diennakts laikā izrakstīti 129 cilvēki.