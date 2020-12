Latvijas slimnīcās esošo Covid-19 pacientu skaits pirmo reizi pārsniedzis 1000

Patlaban slimnīcās ārstējas 1010 cilvēki, kuriem apstiprināta saslimšana ar Covid-19. No tiem 954 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet 56 - ar smagu slimības gaitu, liecina Nacionālā veselības dienesta publiskotie dati.

Covid-19 gadījumi stacionāros – 79 (t. sk. 2 pārvesti). Kopā stacionāros ārstējas 1010 pacienti: 954 ar vidēji smagu slimības gaitu, 56 ar smagu slimības gaitu. Pēdējās diennakts laikā no stacionāra izrakstīti 38 pacienti (t. sk. 2 pārvesti) – kopā 3074. — NVD (@VMNVD) December 27, 2020

Iepriekš medicīnas nozares pārstāvji 1000 stacionētos cilvēkus minēja kā kritisko robežu.

Pēdējās diennakts laikā no stacionāra izrakstīti 38 pacienti, tai skaitā divi pārvesti, bet kopumā stacionāros esošo Covid-19 slimnieku skaits palielinājies par 21. Līdz šim no stacionāriem izrakstīti 3074 ar Covid-19 slimojušie, liecina NVD dati.

Jauns.lv jau ziņoja, ka Otrajos Ziemassvētkos Latvijas bijis rekordliels Covid-19 nāves gadījumu skaits. Kopā miruši 44 cilvēki.

Pagājušajā diennaktī veikti 5054 izmeklējums, atklāti 511 jauni Covid-19 inficēšanās gadījumi, 44 Covid-19 pacienti zaudējuši dzīvību, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Vienas diennakts laikā 44 mirušie ir rekords. (Viens cilvēks bija vecumā no 35 līdz 40 gadiem, trīs vecumā no 50 līdz 60 gadiem, seši vecumā no 60 līdz 70 gadiem, desmit vecumā no 70 līdz 80 gadiem, divdesmit vecumā no 80 līdz 90 gadiem, trīs vecumā no 90 līdz 95 gadiem, bet viens vecumā no 100 līdz 105 gadiem).