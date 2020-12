Otrdien Latvijā jauns Covid-19 inficēto rekords; 20 slimnieki miruši

Otrdien miruši 20 cilvēki: viens vecumā no 55-60 gadiem, trīs vecumā no 60-70 gadiem, divi vecumā no 70-80 gadiem, desmit vecumā no 80-90 gadiem, trīs vecumā no 90-100 gadiem, viens vecumā no 100-105 gadiem.

Kopā valstī veikti 12 511 testi, līdz ar to pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem ir 7,4%.

Savukārt slimnīcās nogādāti 119 cilvēki, tostarp 11 pārvesti, vēstī Nacionālajā veselības dienestā (NVD).

Kopā slimnīcās ārstējas 948 pacienti: 900 ar vidēji smagu slimības gaitu, 48 ar smagu slimības gaitu.

Pēdējās diennakts laikā no stacionāra izrakstīti 145 pacienti, tostarp 11 pārvesti.