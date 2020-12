Latvijā no Covid-19 miruši vēl 18 cilvēki, atklāti 870 jauni gadījumi

No pagājušajā diennaktī mirušajiem 18 cilvēkiem - viens vecumā no 40-45 gadiem, divi vecumā no 55-60 gadiem, viens vecumā no 60-65 gadiem, viens vecumā no 65-70 gadiem, pieci vecumā no 70-75 gadiem, divi vecumā no 75-80 gadiem, pieci vecumā no 80-85 gadiem, viens vecumā no 85-90 gadiem.

Pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem: 8.7%. Latvijā ar Covid-19 kopumā saslimuši 30 297 cilvēki.

Jauni Covid-19 gadījumi stacionāros – 103 (t. sk. 3 pārvesti). Kopā stacionāros ārstējas 848 pacienti: 796 ar vidēji smagu slimības gaitu, 52 ar smagu slimības gaitu. Pēdējās diennakts laikā no stacionāra izrakstīti 114 pacienti (t. sk. 3 pārvesti) – kopā 2511.