Filtrēta kafija palīdz novērst sirds slimību rašanos

Patiesībā izdzert dienā krūzīti kafijas ir veselīgāk, nekā to nelietot nemaz.

Filtrētas kafijas lietotājiem bija par 15% mazāks risks, ka viņi jebkāda iemesla dēļ varētu priekšlaikus nomirt, un samazinājās arī draudi mirt sirds slimību dēļ (vīriešiem par 12%, sievietēm par 20%).

Jebkādā citā veidā pagatavotas kafijas lietošana neatstāja iespaidu uz sirds slimību risku (izņemot vīriešiem, kas bija vecāki par 60 gadiem – viņu risks saslimt ar sirds slimībām bija nedaudz augstāks, ja tie nedzēra filtrētu kafiju).

Apmēram pirms 30 gadiem pētnieki ticēja, ka kafijas dzeršana paaugstina holesterīna līmeni (sevišķi par slikto dēvēto zema blīvuma holesterīnu), bet arī atklāja, ka nevēlamās vielas iespējams izfiltrēt.

Atgriežoties pie šīs pašas tēmas, pētnieki no Gēteborgas Universitātes Zviedrijā vēlējās noskaidrot, vai kafija patiešām palielina risku saslimt ar sirds slimībām un piedzīvot infarktu. Pētnieki gandrīz 20 gadus sekoja līdzi 508 747 zviedriem, lai pētītu viņu kafijas dzeršanas paradumus. Šajā laikā 46 341 pētījuma dalībnieks nomira, tostarp 12 621 no sirds slimībām un 6 202 no sirdslēkmes. Tomēr pie vainas nebija kafijas lietošana. Kā izteicies pētnieks Dags Telle , cilvēkiem, kuri zina par savu augsto holesterīna līmeni, vajadzētu atturēties no nefiltrētas kafijas lietošanas, ieskaitot to, ko var iegādāties kafejnīcās. Visiem pārējiem viņš saka: “Dzeriet savu kafiju ar tīru sirdsapziņu un, ja iespējams, izvēlieties filtrēto.”