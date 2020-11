Svētdien reģistrēti 100 jauni inficēšanās gadījumi; 9 personas mirušas

Pēdējo 24 stundu laikā mirušas 9 personas. Trīs bijušas vecuma grupā no 65 līdz 75, divas no 75 līdz 85, četras no 85 līdz 95 gadiem.

Aizvadītajā diennaktī veikti 2135 Covid-19 izmeklējumi.

Pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem: 4.7%.

Latvijā kopā saslimušas 17075 personas un 1795 izveseļojušās.