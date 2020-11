Slimnīcu biedrības vadītājs nobažījies par nespēju piesaistīt mediķus darbam ar Covid-19 pacientiem

Intervijā TV3 raidījumam "900 sekundes" Kalējs atzina, ka patlaban gan Rīgas, gan reģionālās slimnīcas, kurās ir paredzēts ārstēt Covid-19 pacientus, ar to ļoti labi tiek galā. "Jādomā, ka speciālisti [Rīgā un reģionos] ir līdzvērtīgi, viņi ir mācījušies. Tas, ka varbūt Rīgas pieredze, protams, ir daudz lielāka nekā reģionos, ir taisnība," piebilda Slimnīcu biedrības vadītājs.

Vienlaikus viņš norādīja, ka ir svarīgi, lai smagi slimo Covid-19 pacientu skaits nepārsniegtu iespēju robežas. Tādā gadījumā nepalīdzēs arī hospitāļu ierīkošana sporta zālēs un citās šim nolūkam neparedzētās vietās, jo, visticamāk, nebūs pietiekami daudz speciālistu, kas tur būs gatavi strādāt.

"Diemžēl mūsu lielākā problēma arī šinī situācijā ir tieši speciālistu, tieši aprūpes personāla - māsiņu - trūkums," skaidroja Kalējs. Viņš piekrita apgalvojumam, ka mediķi brīvprātīgi nealkst aprūpēt Covid-19 pacientus, jo paši baidās saslimt, un cilvēcīgi tas esot saprotami, jo mediķu rindās ir daudz saslimušo, un ne visiem šī slimība izpaužas vieglā formā.

Vaicāts, kas notiks, ja kādā brīdī burtiski nebūs, kas ārstē un aprūpē stacionāros esošos cilvēkus, slimnīcu pārstāvis atbildēja, ka šāda situācija Latvijā nav modelēta. "Bet mēs zinām to, kas notiek Eiropā, mēs zinām to, kas notiek šeit pat Lietuvā. Tas galvenais ir, ka (..) Lietuvā piesaistīt mediķus ir tikpat lielas grūtības kā mums vai pat vēl lielākas, lai gan viņu iespējas ir daudz labākas, jo, piemēram, piemaksa, lai motivētu cilvēkus strādāt, ir simtprocentīga. Mums diemžēl mediķiem sola tikai 20% piemaksu, līdz ar to tas motivācijas apjoms ir daudz zemāks, nekā kolēģiem Lietuvā," pauda Slimnīcu biedrības vadītājs.

Vaicāts, kā Covid-19 pacientu pieplūduma laikā slimnīcām sokas ar citu neatliekamu pacientu ārstēšanu, Kalējs vērtēja, ka kopumā slimnīcas ar to patlaban tiek galā diezgan labi. Jābūt pārliecībai, ka neatliekamās palīdzības sniegšana tomēr ir prioritāte, lai gan arī Covid-19 slimnieki kādā brīdī var pārvērsties par neatliekamās palīdzības pacientiem, norādīja slimnīcu pārstāvis.