"Esmu tuvu ekstāzei..." Zinātnieks no "Pfizer" emocionāli komentē panākumus vakcīnas izstrādē

"Šī ir lieliska diena sabiedrības veselībai un iespējai, ka mēs visi izkļūsim no tiem apstākļiem, kuros esam šobrīd," viņš izteicās.

Saskaņā ar ASV Pārtikas un zāļu pārvaldes (FDA) izvirzīto prasību Covid-19 vakcīnai ir jābūt vismaz 50% efektīvai, līdz ar to "Pfizer" paziņojums liek secināt, ka šis noteikums ne tikai tiek sasniegts, bet pat pārsniegts.

Lai apstiprinātu vakcīnas efektivitātes pakāpi, farmācijas uzņēmums turpinās klīnisko izpēti.

Uzņēmumā atklāj, ka pētījuma starpposma analīze tika veikta pēc tam, kad 94 pētījuma dalībnieki inficējās ar Covid-19. Analīze veikta, lai pārbaudītu, cik daudzi no inficētajiem bija saņēmuši vakcīnu attiecībā pret placebo. Uzņēmums neprecizēja, cik tieši vakcīnu saņēmušo inficējās ar Covid-19, tomēr pavēstītais par 90% efektivitāti liek secināt, ka tie nevar būt vairāk par astoņiem cilvēkiem no minētajiem 94, kas saslima ar koronavīrusu, lai gan bija vakcinēti, raksta "Reuters". Kā zināms, vakcīna tiek ievadīta divos piegājienos - otro devu pētījuma dalībnieki saņem trīs nedēļas pēc pirmās.

Lai apstiprinātu efektivitātes pakāpi, "Pfizer" turpinās izmēģinājumus, līdz dalībnieku vidū 164 cilvēki būs saslimuši ar Covid-19. Ņemot vērā to, kāds ir infekcijas izplatības pieaugums ASV šobrīd, šī atzīme varētu tikt sasniegta decembra sākumā, lēsa Grūbers.

"Liela diena zinātnei un cilvēcei"

Vakcīna ir izmēģināta uz 43 500 cilvēku sešās valstīs - ASV, Vācijā, Brazīlijā, Argentīnā, Dienvidāfrikā un Turcijā, un tā uzrādīja 90% aizsardzību, kas izstrādājās septiņas dienas pēc otrās vakcīnas devas saņemšanas. Šīs vakcinācijas programma paredz, ka viens cilvēks saņem divas devas - otrā tiek ievadīta trīs nedēļas pēc pirmās.

"Šodien ir liela diena zinātnei un cilvēcei," paziņoja "Pfizer" vadītājs Alberts Burla.

"Mēs tuvojamies kritiskajam pagrieziena punktam mūsu vakcīnas izstrādes programmā laikā, kad pasaulei tā ir visvairāk vajadzīga, jo infekcijas izplatība sasniedz jaunus rekordus, slimnīcas ir tuvu pacientu pārpildei, bet ekonomikas cīnās," viņš pauda.

"Pfizer" cer saņemt ASV atbildīgo institūciju atļauju vakcīnas ārkārtas lietošanai cilvēkiem vecuma grupā no 16 līdz 85 gadiem. Lai to saņemtu, būs nepieciešami divu mēnešu dati par pusi no aptuveni 44 000 klīnisko izmēģinājumu dalībniekiem. Šie dati varētu tikt apkopoti mēneša beigās.

Saprotams, ka uz šo ziņu reaģēja arī birža - gan "Pfizer", gan "BioNTech" akciju cenas piedzīvoja strauju kāpumu.

Kāpušas arī citu zāļu ražotāju, kas strādā pie vakcīnas, akciju cenas. Tās pieauga gan "AstraZeneca", gan "Johnson&Johnson". Kā zināms, Latvijas Nacionālais veselības dienests tieši ar šiem vakcīnas izstrādātājiem ir sācis sarunas par piegādi.

"Pfizer" un "BioNTech" ir 1,95 miljardu ASV dolāru līgums ar ASV valdību par 100 miljonu vakcīnu vienību piegādi šogad. Tāpat ir sāktas sarunas ar Eiropas Savienības valstu valdībām, Lielbritāniju, Kanādu un Japānu, raksta "Reuters".

Lai taupītu laiku, uzņēmumi jau bija uzsākuši šīs vakcīnas ražošanu, vēl nezinot, vai tās ir efektīvas. Līdz ar to farmācijas uzņēmumu pārstāvji lēš, ka šogad izdosies saražot 50 miljonus devu, ar ko būšot gana, lai pasargātu 25 miljonus cilvēku. Savukārt nākamgad "Pfizer" ir padomā saražot 1,3 miljardus devu.