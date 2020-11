Saslimstība turpina pieaugt: trešdien jauns inficēšanās rekords

Pēdējo 24 stundu laikā mirušas 3 personas, no tām 2 bijušas vecuma grupā no 70 līdz 75, bet 1 persona vecuma grupā no 90 līdz 95 gadiem.

Pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem: 4,9 %.

SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Aizvadītajā diennaktī Latvijā stacionēti 39 Covid-19 pacienti, līdz ar to kopējais slimnīcās esošo Covid-19 pacientu skaits pieaudzis līdz 244, liecina Nacionālā veselības dienesta apkopotā informācija.

Tas ir līdz šim augstākais vienā dienā stacionēto Covid-19 gadījumu skaits.

Latvijā kopā saslimušas 7119 personas un 1444 izveseļojušās.