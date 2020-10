Mediķu rupjas kļūdas dēļ vismaz 243 viesnīcas klienti Austrālijā pakļauti HIV inficēšanās riskam

Cilvēkiem, kuriem viesnīcā tika nodrošināta karantīnas laika pavadīšanas vieta, veselības stāvokļa noteikšanas dēļ laika posmā no 20.marta līdz 20.augustam tika veikti glikozes testi. Nu tapis zināms, ka ierīces, ar kurām ņemti asins paraugi, lietotas neatbilstoši, kā rezultātā vairāk nekā 200 cilvēkiem bijis risks inficēties ar dažādām slimībām, kas tiek pārnestas ar asinīm.

Visām personām, kurām šajā laika posmā viesnīcā tika noteikts glikozes līmenis asinīs, nu inficēšanās riska dēļ ir jāveic dažādi testi, tostarp HIV, B un C hepatīta testi.

Ierīce, kas tika izmantota asins paraugu ievākšanā, ir domāta vienas personas pārbaudei, bet medicīnas personāls to izmantojis visiem pacientiem. Lai gan adatas, ar ko no pirksta ņemtas asinis, izmantotas katrai personai savas, ierīcē varēja palikt mikroskopisks daudzums asiņu, kas radīja zemu, bet tomēr inficēšanās risku no personas personai asins apmaiņas ceļā.

Šīs ierīces pēc kļūdas atklāšanas izņemtas no apgrozības.

Viktorijas štata veselības aprūpes kvalitātes un drošības aģentūra sabiedrībai norāda, ka nepastāv Covid-19 izplatīšanās risks, jo slimība netiek pārnesta ar asinīm.

Pašreiz ir identificēti 243 cilvēki, kuriem veikti šie glikozes testi. Viņu starpā, iespējams, bijušas grūtnieces, cilvēki, kurus piemeklējuši ģīboņi vai cilvēki ar vājāku imūnsistēmu. Diabēta slimnieki glikozes testu veikšanai ierasti izmanto paši savas ierīces. Šobrīd aģentūra ir sazinājusies ar 141 cilvēku, un 71 persona jau ir pārbaudījusi savu veselības stāvokli.

Austrālijas veselības ministrs Martins Folejs uzsvēris, ka inficēšanās risks šajā gadījumā ir ļoti zems, tomēr piesardzības dēļ šiem cilvēkiem ir jāpārbauda veselība.

Ziņu par to, ka kāds testēšanas kļūdas dēļ būtu inficējies ar kādu asinīs cirkulējošu slimību, pagaidām nav.