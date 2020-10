Covid-19 saslimšana pirmo reizi konstatēta Brocēnu novadā

Patlaban visvairāk saslimušo ir Rīgā, kur reģistrēti 62 jauni inficētie, kopējam ar Covid-19 saslimušo skaitam galvaspilsētā sasniedzot 783 iedzīvotājus.

Vecpiebalgā aizvadītajā diennaktī reģistrēti 30 jauni saslimšanas gadījumi, un kopumā pašlaik novadā ir 54 inficētie. Daugavpilī fiksēti 18 saslimušie un pilsētā patlaban ar Covid-19 slimo 295 cilvēki. Krāslavas novadā saslimšana reģistrēta 13 personām, kopējam ar Covid-19 saslimušo skaitam sasniedzot 93 cilvēkus, savukārt Jēkabpilī saslimšana aizvadītajā diennaktī reģistrēta 11 personām, pilsētā saslimušo skaitam sasniedzot 39.

Seši saslimšanas gadījumi reģistrēti Dundagas novadā, pieci saslimušie - Kuldīgas novadā, pa trim gadījumiem reģistrēti Ādažu, Ķekavas, Ogres, Saulkrastu un Stopiņu novados. Tikmēr pa diviem gadījumiem reģistrēti Jūrmalā, Valmierā, kā arī Garkalnes, Mārupes, Priekuļu un Siguldas novados.

Jauni sasirgšanas gadījumi reģistrēti arī Jelgavā, Rēzeknē, Ventspilī un Aizkraukles, Amatas, Brocēnu, Jēkabpils, Kocēnu, Salaspils un Talsu novados.

Patlaban saslimušie ir reģistrēti 76 novados. Covid-19 skarto pašvaldību lokā vairs nav Grobiņas novada, kurā vairs nav Covid-19 pacientu.

No piektdien reģistrētajiem 188 gadījumiem visvairāk saslimušo ir vecuma grupā no 20 līdz 29 gadiem, kur inficēto skaits ir 35. Pa 29 saslimušajiem ir reģistrēti vecuma grupās no desmit līdz 19 gadiem un no 30 līdz 39 gadiem. Savukārt pa 21 gadījumam ir reģistrēti vecuma grupās no 40 līdz 49 gadiem, no 50 līdz 59 gadiem un no 60 līdz 69 gadiem. 19 gadījumi reģistrēti bērniem vecumā līdz deviņiem gadiem un 13 saslimušo ir vecumā virs 70 gadiem.

Nedēļas laikā saslimstības ar Covid-19 gadījumu skaits īpaši pieaudzis 50-64 gadus vecu iedzīvotāju vidū. Salīdzinot gada 41.nedēļu ar 40.nedēļu, inficēšanās gadījumu skaits audzis visās vecuma grupās, tomēr vislielākais tas ir bijis 50-64 gadu vecuma grupā. Šajā vecuma grupā saslimstības rādītāji pieauguši par 102%. Par 61,7% palielinājusies saslimstība par 65 gadiem vecāku iedzīvotāju vidū. Pieaugums vērojams arī 15-49 gadu vecuma grupā (+23,6%) un bērnu vidū (+9,4%).

Kā ziņots, pagājušajā diennaktī otro dienu pēc kārtas reģistrēts līdz šim lielākais jauno Covid-19 gadījumu skaits - 188 inficētie. Aizvadītajā diennaktī arī mirusi ar Covid-19 inficēta persona vecuma grupā no 60 līdz 65 gadiem.

Pēdējās diennakts laikā veikti 5332 Covid-19 izmeklējumi, kas ir augstākais diennaktī veikto testu skaits līdz šim. Tikmēr līdz šim Latvijā kopumā veikts 388 281 izmeklējums, saslimušas 3392 personas, bet 1329 - izveseļojušās.

Pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem pagājušajā diennaktī bijis - 3,5%. SPKC iepriekš skaidrojis, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 3% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Vadoties pēc Nacionālā veselības dienesta datiem, pagājušajā diennaktī stacionēti kopumā 11 Covid-19 pacienti. Kopumā stacionāros ārstējas 69 pacienti, no kuriem 63 ar vidēji smagu slimības gaitu, bet seši ir ar smagu slimības gaitu. Vienlaikus aizvadītajā diennaktī no stacionāra izrakstīti 12 pacienti, līdz ar to kopumā no stacionāra izrakstīts 281 pacients, starp kuriem ir gan atlabušie, gan mirušie.