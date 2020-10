"Piegāju tam visam ar zināmu bravūru, ka mani jau neķers" - Matīsa stāsts par inficēšanos ar Covid-19

Gados jaunais vīrietis sevi raksturo kā fiziski spēcīgu, veselu cilvēku, kurš nu gan ir saslimis ar Covid-19.

“Visaugstākā temperatūra man bija 38,4 līdz 38,6 grādi, jutos ļoti saguris, bez enerģijas, gulēju 18 stundas dienā.

Tā pagāja divas, trīs dienas, tad pamazām atlabu, likās – viss kārtībā, un tad sāka parādīties pārējie simptomi: pazuda oža, garša.

Nu, varbūt, ja es ēstu citronu, tad atšķirtu, bet, piemēram, mango no banāna – noteikti ne. Arī rīta kafiju dzeru tikai ieraduma pēc, garšas nav. Pēdējās dienās ir pazudusi arī dzirde vienā ausī,” stāsta Matīss.

Viņš norāda, ka elpot varot normāli un arī klepus nemokot, tomēr viņa slimības gaita ir daudz smagāka nekā draudzenei, kurai bijušas vien iesnas. Joprojām neesot skaidrs, kur tieši viņa bija inficējusies.

Jebkurā gadījumā draudzenes obligātais tests “izglāba” no tālāka uzliesmojuma abu darba kolektīvos. Abu gadījumi ilustrē, cik atšķirīga mēdz būt vīrusa ietekme uz dažādiem organismiem.

“Pats dabūju ar tādu kā bumerangu, jo piegāju tam visam ar zināmu bravūru– mani jau neķers, bet ja būs, tad tikai vieglas iesnas, pāris dienas paslimošu, tests jau būs negatīvs un varēšu atkal iet uz darbu.

Bet ir pagājušas divas nedēļas, un vīruss joprojām ir aktīvs. Nav nemaz tik viegli,” atzīst Matīss.

Viņš atzīst, ka ne visus pašlaik noteiktos ierobežojumus atbalsta – kamēr bijis vesels, regulāri gājis uz svaru zāli un nesaprot, kādēļ iekštelpu sports būtu kaitīgāks par iedzeršanu bārā, tomēr aicina ieklausīties ekspertos un nepakļaut saslimšanai apkārtējos, jo kā redzams, piemēram, gadījumā ar draudzeni, tad saslimšana var izpausties arī tikai kā iesnas, nemaz nezinot, ka esi inficējies.

Masku protestētājiem viņš piedāvā šādu salīdzinājumu: “Tas būtu tas pats, kā nelietot drošības jostu, braucot ar auto. Ja, uzvelkot maskas, jūs esat kā suņi ar uzpurņiem, tad, arī piesprādzējoties pie stūres, jūs esat sasieti? To visi ievēro, tas nez kāpēc ir kļuvis par ikdienu. Arī masku valkāšana tagad kādu laiku būs obligāta.

Negribētos, lai izbeidzas elpināšanas aparāti un ārstiem jāizvēlas, kuru glābt, kuru – ne. Domāju, ka tādu situāciju negrib neviens – ne tie, kuri atbalsta masku valkāšanu, ne tie, kuri neatbalsta.”

Matīss cer, ka viņa stāsts sasniegs tos, kuri vēl šaubās, kam īsti ticēt, un iedrošinās ticēt pierādījumiem un zinātnei, nevis pašpasludinātiem dīvāna ekspertiem.

Kā ziņots, piektdien otro dienu pēc kārtas reģistrēts līdz šim lielākais jauno Covid-19 gadījumu skaits - 188 inficētie, liecina SPKC apkopotie dati.

Aizvadītajā diennaktī arī mirusi ar Covid-19 inficēta persona vecuma grupā no 60 līdz 65 gadiem.

Pēdējās diennakts laikā veikti 5332 Covid-19 izmeklējumi, kas ir augstākais diennaktī veikto testu skaits līdz šim. Tikmēr līdz šim Latvijā kopumā veikts 388 281 izmeklējums, saslimušas 3392 personas, bet 1329 - izveseļojušās.

Pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem pagājušajā diennaktī bijis - 3,5%. SPKC iepriekš skaidrojis, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 3% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Turpinot uzliesmojuma izmeklēšanu, vismaz 50 gadījumi ir atklāti Vecpiebalgas novadā, vairāki saslimušie ir pieskaitāmi jau pie iepriekš konstatētajiem saslimšanas gadījumiem un uzliesmojumiem, 13 inficētie atgriezušies no Baltkrievijas.

Vadoties pēc Nacionālā veselības dienesta datiem, pagājušajā diennaktī stacionēti kopumā 11 Covid-19 pacienti. Kopumā stacionāros ārstējas 69 pacienti, no kuriem 63 ar vidēji smagu slimības gaitu, bet seši ir ar smagu slimības gaitu. Vienlaikus aizvadītajā diennaktī no stacionāra izrakstīti 12 pacienti, līdz ar to kopumā no stacionāra izrakstīts 281 pacients, starp kuriem ir gan atlabušie, gan mirušie.