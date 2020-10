Mediķis par Covid-19: vīruss ir gudrāks par mums, bet šobrīd radusies iespēja ar to sacensties

Visiem, kas apšauba piesardzības pasākumu nepieciešamību, mediķis skaidroja, ka vīruss ir gudrāks par mums, tas jau ir apsteidzis daudzas lietas pasaulē un arī pie mums. Viņš gan uzsvēra, ka šobrīd mums ir iespēja ar to sacensties.

Mediķis domā, ka Latvijā vēl līdz galam nav "iedzīvojusies" attiecīgā piesardzības kultūra un vienlaikus, iespējams, ne visi ir labi izglītoti. "Protams, ka katrs var paust savu viedokli, bet sabiedrības veselības interesēs mums visiem ir jāievēro to, kas valstī ir pieņemts," viņš uzsvēra.

Pēc viņa teiktā, tas gan ir normāli, ka ne visi cilvēki izprot esošo situāciju. Viņš skaidroja, ka cilvēki daudzus gadus mācās epidemioloģiju un sabiedrības veselību, lai varētu postulēt ieteikumus. "Tie nav mūsu pašu izdomājumi, bet uz starptautisko pieredzi balstīti piedāvājumi un lēmumi," viņš norādīja.

Vēlreiz pievēršoties jautājumam par vīrusa noliedzējiem, viņš skaidroja, ka vīrusa izpausmes ir ļoti dažādas. "Tik ļoti dažādas laikam nevienam citam vīrusam nav," viņš sprieda. Ir cilvēki, kam pazūd oža, garšas sajūtas, citiem ir iesnas, citiem vienkārši galvassāpes, citiem atkal izteikts nespēks, citiem lauž kaulus, ir temperatūra u.c.

"Vīruss ir. Tie, kas netic, atnāciet uz izolācijas boksiem bez aizsarglīdzekļiem, esiet tur kopā ar inficētu slimu, smagu pacientu kādu laiku, un tad varbūt tā izpratne radīsies, bet es nenovēlu nevienam nonākt tādā situācijā," ar ironiju pauda mediķis.

No slodzes viedokļa viņš mediķu darbu raksturoja kā normālu. "Es domāju, ka tie, kas strādā medicīnā, tie strādā un strādās, un nav nekādu ļoti īpašu pazīmju, kas liecinātu par to, ka cilvēki masveidā pamet darba vietas vai iesniedz atlūgumus," sacīja Višņakovs.

Viņš gan nenoliedza, ka situācija ir citādāka nekā pirms gada. "Bet mēs tāpēc strādājam tur, kur strādājam. Tie, kas negrib tur strādāt, strādā citur vai arī brauc prom," teica ārsts.

Viņš arī stāstīja, ka tiem, kas savu dzīvi ir saistījuši ar infekciju profilu, šī situācija ir liels izaicinājums un arī lielas jaunas iespējas, ko ārsti izmanto. Arī jaunie ārsti ar lielu interesi strādājot ar Covid-19 pacientiem.

"Kopumā personāls ir pieradis. Ja iepriekš bija daudz nezināmā, tad tagad joprojām ir daudz nezināmo, bet ir arī daudz, kas zināms. Tādēļ mēs principā esam drošāki, uzmanīgāki, piesardzīgāki un izglītotāki," sacīja mediķis.

Višņakovs arī skaidroja, ka slimnīcā ir trīs funkcionējoši Covid-19 analīžu pieņemšanas punkti. Ārsts aicināja padomāt, vai tiešām šī analīze ir vajadzīga, vai to iesaka ģimenes ārsts vai to lūdzis speciālists. Viņaprāt, reālā vajadzība pēc testiem šobrīd nav tik liela, cik liels ir to pieprasījums.