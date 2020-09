Viņa norādīja, ka Covid-19 skāris divas augstākās izglītības iestādes un divas profesionālās izglītības iestādes.

No minētajām 17 jaunās slimības skartajām izglītības iestādēm 11 jau ir atgriezušās ierastajā darba ritmā, norādīja ministre.

Kā ziņots, pirmdien preses konferencē par pedagogu nodrošinājumu Latvijas skolās Šuplinska atzina, ka, ņemot vērā Covid-19 izplatības pieaugumu izglītības iestādēs, tām, iespējams, būtu vairāk jādomā par B modeļa izvēli.

Ministre skaidroja, ka attālināto mācību procesu varētu ieviest pamīšus pa dienām vai nedēļām, īpaši uzsverot, ka šāda iespēja jāapsver lielajām skolām.

B modeli ministre aicināja ieviest ne tikai Rīgas skolās, bet visās. "Aicinu visas skolas pārdomāt, vai un kā šajā laikā jānotiek ārpus skolas pasākumiem, sacensībām, vai tādiem pasākumiem, kas varētu nebūt oficiālā skolas laika sastāvdaļa," pirmdien uzsvēra Šuplinska.

Šorīt intervijā TV3 raidījumam "900 sekundes" ministre atzina, ka to, vai kādā brīdī skolām nāksies pāriet uz pilnībā attālinātām mācībām, noteiks "epidemiologi un situācija kopumā valstī un pasaulē". Vienlaikus viņa atgādināja, ka skolu darba modeli šajā situācijā izvēlas izglītības iestādes vadība un pašvaldība.

Vaicāta, kāda situācija ar Covid-19 ir nelielākās lauku skolās, ministre atzina, ka pagaidām nav indikāciju, ka situācija tajās pasliktinātos. "Principā visi signāli ir tikai par lielajām vidusskolām vai pirmsskolas izglītības iestādēm. Šonedēļ parādījusies jauna tendence - interešu izglītība," pastāstīja Šuplinska.

Viņa aicināja bērnu vecākus atbildīgi izturēties pret saviem bērniem un maksimāli pasargāt viņus no iespējamas inficēšanās ar slimībām. Lai izvairītos no šādiem riskiem, vecāki iespēju robežās varētu paši nogādāt savus bērnus skolā un interešu izglītības iestādēs, kā arī atturēties no pulciņu un koru apmeklēšanas, ja bērnam novērojami kādi saaukstēšanās simptomi.