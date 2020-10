Publiskas vietas un vīrusi - kā no tiem izvairīties?

Lai arī vīrusu sezona Latvijā nav sveša, šis gads no citiem atšķiras ar īpašu vēlēšanos nekur neko nesaķert. Labākais veids, kā izvairīties no saslimšanas ir iespēju robežās palikt mājās, neapmeklēt publiskus pasākumus, veikalus, neizmantot sabiedrisko transportu, nesatikties ar draugiem, radiem un darba kolēģiem. Ir iespējams izvēlēties iepirkšanos internetā un strādāšanu attālināti, tomēr neizbēgami rodas situācijas, kad no publiskas vietas izvairīties nav iespējams - vai nu tas ir ārsta apmeklējums, frizētava, vai nozīmīgi ģimenes pasākumi. Valsts noteiktās prasības pieļauj arī kultūras un sporta pasākumu rīkošanu un apmeklēšanu - kā tad būt? Kā pasargāt sevi vietās, kur tikšanās ar cilvēkiem ārpus ierastā ģimenes loka ir neizbēgama?