Attiecīgi šajā sarakstā būtu jau 23 valstis, viņš atzina.

Vērtējot Covid-19 izplatību kopumā, viņš uzsvēra, ka situācija nav viennozīmīga. Ir tādas Eiropas valstis, kurās saslimstības rādītāji mēneša laikā pieauguši divas reizes, kamēr Latvijai izdevies saslimstību saglabāt ļoti zemā līmenī.

Viņš uzsvēra, ka galvenais infekcijas avots šobrīd ir cilvēki, kuri saslimuši ārvalstīs. Tāds ir katrs trešais gadījums. Lielākā daļa no citu saslimušo inficējas tieši no viņiem. Tāpēc galvenais patlaban ir ievērot pašizolāciju, atgriežoties no augsta riska teritorijām, kuru saraksts diemžēl katru nedēļu tiek paplašināts, sacīja speciālists.

Aktuālo valstu sarakstu SPKC ierasti publisko piektdienas pēcpusdienā. Tas būs spēkā no sestdienas, 15.augusta.