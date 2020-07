Viņķele norādīja, ka piesardzībai ir jābūt vienlīdz vienādai gan situācijā, kad Latvijā ierodas citu valstu cilvēki, gan tad, ja Latvijā no ceļojuma atgriežas vietējie iedzīvotāji. (Foto: Evija Trifanova/LETA)

Viņķele izsakās par Uzbekistānas viesstrādnieku saslimšanu

Par veselību Jauns.lv / LETA

No vienas situācijas ar piecu viesstrādnieku no Uzbekistānas saslimšanu nevar izdarīt secinājumus par tendencēm, izriet no veselības ministres Ilzes Viņķeles (AP) paustā.