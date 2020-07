PVO pauž satraukumu par koronavīrusa gadījumu skaita pieaugumu Eiropā

Ceturtdien koronavīrusa inficēšanās gadījumu skaits Eiropā pārsniedza trīs miljonus, kas ir piektdaļa no visas pasaules vairāk nekā 15 miljoniem inficēšanās gadījumu, bet nāves gadījumu skaita ziņā tā ir vissmagāk skartais reģions - Eiropā reģistrēti 206 633 nāves gadījumi no Covid-19 no 627 307 gadījumiem pasaulē.

61 Foto Kā rit dzīve Barselonas, Malagas un citās Spānijas pludmalēs Covid-19 pandēmijas laikā 2020. gada jūnijā +57 Skatīties vairāk

Jaunajā uzliesmojumā vissmagāk skartā valsts Eiropas un Centrālāzijas reģionā ir Kirgizstāna, kur pēdējās divās nedēļās bijuši 335 jauni inficēšanās gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju.

Tai seko Melnkalne (207 jauni inficēšanās gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju), Luksemburga (196), Bosnija (98), Serbija (71), Rumānija (52) un Bulgārija (46).

35 Foto Protesti Serbijā pret valdības lēmumu atjaunot koronavīrusa pandēmijas dēļ ieviestos ierobežojumus +31 Skatīties vairāk

Tomēr citās valstīs ievērojami samazinās inficēšanās gadījumu skaits, tostarp Armēnijā (197 inficēšanās gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju), Kazahstānā (128) un Moldovā (82).

Taču kopumā Eiropā jaunu inficēšanās gadījumu skaits kopš 20.maija saglabājas stabils - aptuveni 20 000 gadījumu dienā, kas ir divreiz mazāk nekā kulminācijas brīdī aprīļa sākumā.

12 Foto Vasara Stokholmā - ļaudis veldzējas pie ūdeņiem 2020. gada jūnijā pandēmijas laikā +8 Skatīties vairāk