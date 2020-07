Līdz ar to SPKC atkārtoti lūdz atsaukties autobusu pasažierus, kuri 26.jūnijā brauca maršrutā Valka-Rīga un izbrauca plkst.5.40 ar "VTU Valmiera" autobusu (reisa nr.760016).

Tāpat aicināti atsaukties autobusa pasažieri, kuri 26.jūnijā izbrauca plkst.13.35 ar AS "Nordeka"(reisa nr.7743) autobusu maršrutā Rīga-Valmiera-Rūjiena, kā arī pasažieri, kuri brauca ar ar "VTU Valmiera" autobusu (reisa nr.782509) maršrutā Valmiera-Valka, kas izbrauca plkst.16.05.

Visiem pasažieriem, kuri pārvietojās minētajos maršrutos, ir noteikta mājas karantīna, jāpaliek mājās un jāsazinās ar SPKC epidemiologu pa tālruni 67 271 738 laikā no plkst.17 līdz 8.30 vai pa tālruni 64 281 131 darba laikā no plkst.8.30 līdz 17.

SPKC atgādina, ka ikvienam iedzīvotājam ir iespēja veikt valsts apmaksātu Covid-19 testu arī tad, ja nav saslimšanas simptomu. Testa veikšanai iepriekš ir obligāti jāpierakstās, zvanot uz tālruņa numuru 8303 darbdienās no plkst.8 līdz 20 un sestdienās no plkst.9 līdz 15, kā arī svētdienās no plkst.9 līdz 12.

Tāpat SPKC atgādina, ka sabiedrībai un epidemiologiem kā papildu rīks kontaktpersonu apzināšanai ir izveidota lietotne "Apturi Covid". Izmantojot to, iespējams savlaicīgāk izolēties, lai neapdraudētu ģimeni, kolēģus, draugus un citus iedzīvotājus.

Kā vēstīts, "VTU Valmiera" pārstāve Zane Bulmeistare informēja, ka reisā Valka-Rīga līdz Rīgai kopējais pasažieru skaits bija 55, tomēr, ņemot vērā, kā pasažieri iekāpa un izkāpa arī starppieturās vienlaikus autobusā bija 33 pasažieri. Savukārt reisā uz Valmiera-Valku kopējais pasažieru skaits bija 22, bet vienlaikus autobusā bija 11 pasažieri.

Viņa skaidroja, ka, pēc SPKC norādījumiem, autobusa vadītāji netiek uzskatīti par kontaktpersonām, tādējādi viņiem nav noteikta pašizolācija, tomēr, ja parādītos slimības simptomi, nekavējoties tiktu veiktas analīzes un izpildīti SPKC norādījumi.

Savukārt "Nordeka" pārstāvis Edvards Valdmanis pavēstīja, ka reisa Rīga-Valmiera-Rūjiena posmā Rīga-Valmiera, kurā pārvietojies inficētais pasažieris, kopumā atradušies 33 cilvēki, tostarp arī autobusa vadītājs.

Viņš norādīja, ka pēc sarunas ar SPKC speciālistiem 1.jūlijā autobusa vadītājs tika nosūtīts veikt Covid-19 testu, kas ir negatīvs, līdz ar to autobusa vadītājam nav jādodas karantīnā.

Valdmanis skaidroja, ka atbilstoši SPKC speciālistu sniegtajai informācijai, inficētais pasažieris biļeti iegādājies autoostas kasē, tāpēc arī risks inficēties autobusa vadītājam bija ļoti zems.

Tāpat viņš atzina, ka sejas masku konkrētais pasažieris nav lietojis, taču salonā ieņēmis vietu, distancējoties no pārējiem pasažieriem.

Valdmanis arī minēja, ka uzņēmuma autobusu saloni pēc kārtējā reisa izpildes tiek dezinficēts ar tam paredzētiem līdzekļiem, taču, pēc informācijas saņemšanas, ka 26.jūnijā starp pasažieriem bijis Covid-19 slimnieks, reisā iesaistītajam autobusam veikta arī ķīmiskā tīrīšana, un ar ozonēšanas iekārtas palīdzību autobusa salons attīrīts no mikroorganismiem.