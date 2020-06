Parīzē atkal atvērts Eifeļa tornis (Foto: ISA HARSIN/SIPA)

Desmit valstis atviegloto ierobežojumu dēļ drīzumā varētu piedzīvot otro Covid-19 vilni

No 45 valstīm, kurās līdz šim ir reģistrēti vairāk nekā 25 000 jaunā koronavīrusa gadījumu, 21 pašlaik atvieglojusi pandēmijas dēļ noteiktos ierobežojumus. No šīm valstīm 10 pēdējo dienu laikā ziņo par pieaugošu Covid-19 gadījumu skaitu, ziņo "The Guardian".