Kāzu foto izglābj sievietes dzīvību pēc tam, kad viņa tajā pamana nāvējošas slimības simptomus

Madelēna Kirke-Smita no Velingtonas kunkulīti krūtī pamanīja jau daudzus gadus pirms kāzām, bet tad viņai paziņoja, ka tas nav vēzis. Gadu gaitā veidojums auga, bet sieviete tam nepievērsa uzmanību, līdz vienam brīdim. Kad viņa saņēma fotogrāfijas no kāzām, viens no kadriem viņu šokēja. Tajā līgava dejoja, tērpusies baltā bezlenču kleitā, bet audzējs bija saskatāms ar neapbruņotu aci.



"Nākamajā dienā pēc fotogrāfiju saņemšanas, es devos pie ārsta un uzzināju, ka šis audzējs patiesībā ir krūts vēzis," stāsta Madelēna.

Liktenīgā fotogrāfija, kas pievērsa Madelēnas uzmanību. (Foto: Facebook)

Madelēnas kāzas notika 2019.gada vidū un 2020.gada 19.jūnijā viņai jau veica pēdējo ķīmijterapiju, bet jūlijā sievietei veiks abpusējo mastektomiju (visu piena dziedzera audu izņemšanu), vēsta "Honey Nine".



Sieviete ar šo personīgo stāstu dalījusies savā "Facebook" kontā. Vienā no ziņojumiem Madelēna sacīja, ka sākotnēji viņai noteica nepareizu diagnozi, jo "vairums" audzēju jaunu sieviešu krūtīs nav vēzis. Vismaz tā daudzi domā.



Madelēna norādījusi trīs svarīgus punktus, kurus jaunām sievietēm būtu jāzina, ja viņu krūtīs ir satraucoši veidojumi.



Ļaundabīgs audzējs 30 gadus vecas sievietes krūtī būs sataustāms, un tas kustēsies savādāk nekā gados vecākām sievietēm. Tas, ka veidojums var pārvietoties, nenozīmē, ka tas nav vēzis.



Mamogrammas metode nedos jums simtprocentīgi precīzu rezultātu, jo audi ir pārāk blīvi. Nederēs arī ultraskaņas metode. Jums nepieciešama magnētiskā rezonanse.



Uzstājiet uz resnās adatas aspirācijas biopsiju, jo tievās adatas aspirācija nedos jums precīzus rezultātus.



"Es pat iedomāties nespēju, cik daudzas no šīm procedūrām nebūtu bijušas, ja pirms trim gadiem netiktu noteikta šī nepareizā diagnoze. Esmu pārliecināta, ka diezgan daudzas," stāsta Madelēna.