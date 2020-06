14 dienu pašizolācija joprojām jāievēro ceļotājiem no četrām valstīm

Pašizolācija nav jāievēro cilvēkiem, kuri ieradušies no valstīm, kurās 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju nepārsniedz 15.

Kā norāda SPKC, ja laikā no 12.jūnija līdz 19.jūnijam persona ir atgriezusies Latvijā no Lielbritānijas, Zviedrijas, Portugāles un Beļģijas vai caur šīm valstīm ceļojusi tranzītā, piemēram, iebraucot attiecīgās valsts lidostā no trešajām valstīm - turpmākās 14 dienas ir jāievēro pašizolācija.

Kopš pagājušās nedēļas apkopojuma valstīm, no kurām ceļojot nav jāievēro pašizolācija, pievienojusies Īrija, kur 14 dienu saslimstības rādītājs tagad nokrities līdz 8,04 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju.

Savukārt pašizolācijas prasība patlaban neattiecas uz kopumā 27 ES un EEZ valstīm, kā arī Šveici, kur minētais rādītājs ir zemāks par 15. Šo valstu vidū ir Luksemburga, Nīderlande, Itālija, Dānija, Polija, Rumānija, Francija, Somija, Vācija, Čehija, Igaunija, Austrija, Bulgārija, Lietuva, Ungārija, Norvēģija, Šveice, Kipra, Grieķija, Islande, Īrija, Slovākija, Horvātija, Slovēnija, Lihtenšteina, Malta un Spānija.

Saslimstības kritums joprojām novērojams Latvijā, kur salīdzinājumā ar 5.jūnijā ziņotajiem datiem, kad tika fiksēti 3,02 gadījumi, 12.jūnijā saslimstība jau nokritusies līdz 1,75 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju.

Igaunijā kopš 5.jūnija, kad 14 dienu kumulatīvā saslimstība bija 6,78 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju, konstatēts kāpums līdz 8,59 gadījumiem.

Savukārt Lietuvā 14 dienu kumulatīvā saslimstība uz 100 000 iedzīvotāju patlaban ir 3,53 gadījumi, salīdzinot ar 3,42 gadījumiem 5.jūnijā.

Visaugstākā saslimstība ES un EEZ valstu grupā joprojām tiek novērota Zviedrijā, kur šis rādītājs ir sasniedzis 124,38 gadījumus uz 100 000 iedzīvotāju, liecinot par būtisku pieaugumu saslimstībā kopš 5.jūnija, kad 14 dienu kumulatīvā saslimstība bija 96,16.

Pieaugums saslimstībā arī novērojams Portugālē, kur kopš 5.jūnija, kad šis rādītājs bija 36,09 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju, saslimstība pieaugusi līdz 42,31 gadījumam.

Lielbritānijā saslimstība joprojām saglabājas virs 15 gadījumu robežas, 12.jūnijā sasniedzot 32,82 gadījumus uz 100 000 iedzīvotāju.

Arī Spānijā novērots kritums saslimstībā no 13,28 gadījumiem 5.jūnijā līdz 8,86 gadījumiem.

Nulle gadījumu uz 100 000 iedzīvotāju patlaban reģistrēti vien Lihtenšteinā, kamēr Horvātijā, kur šis rādītājs ir otrais zemākais ES un EEZ valstu grupā, saslimstība pēdējās 14 dienās mērāma 0,10 gadījumos uz 100 000 iedzīvotāju.