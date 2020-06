VADC jūnijā dosies 36 izbraukumos

VADC izbraukumi plānoti Ilūkstē, Vecumniekos, Cēsīs, Kalsnavā, Skrīveros, Jēkabpilī, Jaunpiebalgā, Cesvainē, Ādažos, Druvā, Sventē, Apē, Salaspilī, Valkā, Madonā, Kuldīgā, Preiļos, Tukumā, Dobelē. Visvairāk izbraukumu notiks galvaspilsētā un specializētais autobuss bieži būs sastopams pie lielveikaliem.

Lai ziedotu asinis, līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments - pase vai eID karte. Laika taupīšanas nolūkos donora pieteikumu un anketu iespējams aizpildīt jau iepriekš - elektroniskā formātā.

Jaunākā informācija par asins ziedošanu, drošības pasākumiem, izbraukumiem un darba laikiem pieejama VADC mājaslapā www.vadc.lv un pa tālruni 80000003.

Mēneša izbraukumu saraksts:

01.06. T/c Spice, Rīga, Lielirbes iela 29 no plkst. 11.00 līdz 15.00.(specializētā autobusa izbrukums)

02.06. T/c Alfa, Rīga, Brīvības gatve 372 no plkst. 10.00 līdz 14.00 (specializētā autobusa izbraukums).

02.06. Ilūkste, Kultūras nama telpās, Brīvības 12, Ilūkstes pag. no plkst. 09.00 līdz 12.00.

02.06. Vecumnieku tautas nams, Rīgas ielā 5, Vecumnieki no plkst. 10.00 līdz 13.00.

03.06. Cēsu klīnika, Slimnīcas iela 9, Cēsis no plkst. 10.00 līdz 14.00.

03.06. T/c Mols, Krasta iela 46, Rīga no plkst. 10.00 līdz 14.00. (specializētā autobusa izbraukums).

03.06. Kalsnava, Kalsnavas kultūras nams, Vesetas ielā 8, Kalsnavas pag. Madonas nov. no plkst. 09.00 līdz 12.00.

04.06. Skrīveru kultūras centrs, Andreja Upīša iela 1, Skrīveri no plkst. 10.00 līdz 13.00.

04.06. T/c Domina, Ieriķi ielā 3, Rīga no plkst. 10.00 līdz 14.00 (specializētā autobusa izbraukums).

05.06. Brīvības piemineklis, Rīga no plkst. 10.00 līdz 14.00 (specializētā autobusa izbraukums).

08.06. Jēkabpils Reģionālā slimnīca, Pormaļa 125, Jēkabpils no plkst. 09.00 līdz 14.00 ( specializētā autobusa izbraukums).

08.06. Jaunpiebalgas kultūras centrs, Gaujas iela 4, Jaunpiebalga no plkst. 10.00 līdz 13.00.

09.06. Cesvaine, Kultūras nams, Pils iela 8, Cesvaine no plkst. 09.00 līdz 12.00.

09.06. Ādažu kultūras nams, Gaujas iela 33A, Ādaži no plkst. 10.00 līdz 13.00.

09.06. Stradiņu slminīca, Pilsoņu iela 13, Rīga no plkst. 11.00 līdz 15.00.

( specializētā autobusa izbraukums).

10.06. T/c Alfa, Brīvības gatve 372, Rīga, no plkst. 10.00 līdz 14.00 (specializētā autobusa izbraukums).

10.06. Druvas vidusskola, Skolas iela 2, Druva no plkst. 10.00 līdz 13.00.

10.06. Sventes kultūras nams, Alejas 13, Sventes pag. no plkst. 09.00 līdz 12.00

11.06. T/c Akropole, Maskavas iela 257, Rīga no plkst. 11.00 līdz 15.00 (specializētā autobusa izbraukums).

11.06. Apes tautas nams, Skolas iela 4, Ape no plkst. 09.00 līdz 13.00.

12.06. Salaspils kultūras nams “ Rīgava”, Līvzemes iela 7, Salaspils no plkst. 10.00 līdz 13.00.

12.06. T/c Domina, Ieriķu iela 3, Rīga no plkst. 10.00 līdz 14.00. (specializētā autobusa izbraukums).

13.06. T/c Rīga plaza, Mūkusalas iela 71, Rīga no plkst. 11.00 līdz 15.00. (specializētā autobusa izbraukums).

15.06. Valkas Jauniešu centrs, Semināra iela 21, Valka no plkst. 10.00 līdz 13.00.

15.06. Madonas slimnīca, Rūpniecības iela 38, Madona no plkst. 09.00 līdz 14.00 (specializētā autobusa izbraukums)

16.06. Kuldīga, Mārtiņzāle, Pilsētas laukums 4, Kuldīga no plkst. 10.00 līdz 13.00.

17.06. Preiļu poliklīnikas telpās, Raiņa bulvāris 13, Preiļi no plkst. 08.00 līdz 12.00.

17.06. T/c Alfa, Brīvības gatve 372, Rīga no plkst. 10.00 līdz 14.00 (specializētā autobusa izbraukums).

18.06. T/c Domina, Ieriķu iela 3, Rīga no plkst. 12.00 līdz 16.00.( specializētā autobusa izbraukums).

18.06. Tukuma Sarkanais Krusts, Kurzemes iela 5a, Tukums no plkst. 09.00 līdz 13.00.

19.06. T/c Akropole, Maskavas iela 257, Rīga no plkst. 10.00 līdz 14.00 (specializētā autobusa izbraukums).

25.06. T/c Domina, Ieriķu iela 3, Rīga no plkst. 12.00 līdz 16.00 (specializētā autobusa izbraukums).

26.06. T/c Rīga plaza, Mūkusalas iela 71, Rīga no plkst. 11.00 līdz 15.00. (specializētā autobusa izbraukums).

29.06. T/c Alfa, Brīvības gatve 372, Rīga, no plkst. 10.00 līdz 14.00 (specializētā autobusa izbraukums).

30.06. Jaunā Teika, Gustava Zemgala gatve 76, Rīga no plkst. 10.00 līdz 14.00.

( specializētā autobusa izbraukums).

30.06. Dobeles pilsētas kultūras nams, Baznīcas iela 6, Dobele no plkst. 09.00 līdz 13.00.