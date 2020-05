Kāda jēga no ierobežojumiem un, kāpēc Ķīnā nav sācies otrs vīrusa uzliesmojums? Atbildes uz aktuāliem jautājumiem par Covid-19

Vai pandēmija beigsies? Kāda jēga no ierobežojumiem, ja vīrusu tāpat visi pārslimos?

Jēga ierobežojumiem ir – tie ļauj iegūt laiku. Skatoties uz šī brīža situāciju, var rasties iespaids, ka jebkuri centieni ierobežot slimību ir bezjēdzīgi, jo “visi tāpat saslims”: tikai nedaudzas valstis tiek veiksmīgi galā ar pandēmijas kontroli.

Tomēr šis pesimistiskais skatījums nav attaisnojams divu iemeslu dēļ: pirmkārt, Ķīnas, Taivānas, Jaunzēlandes un Dienvidkorejas piemēri rāda, ka ierobežojumu saglabāšana ļauj mazināt infekcijas strauju izplatīšanos.

Turklāt, ja tiek iegūts papildus laiks, tas ļauj veselības sistēmai adaptēties jaunajiem apstākļiem. Pēdējo četru mēnešu laikā zinātnisko rakstu par SARS-CoV-2 palielinājies no nulles līdz vairākiem tūkstošiem. Ir iekrāta lielāka pieredze slimības novērošanā un ārstēšanā, tiek izstrādātas vakcīnas.

Pirmās vakcīnas nebūs jāgaida līdz nākošajam gadam, bet jau vasarā-rudenī būtu jāparādās pirmajiem drošajiem klīniskajiem pētījumiem par preparātiem pret koronavīrusu.

Vai ir iespējams otrs epidēmijas vilnis? Kāpēc Ķīnā pēc karantīnas atcelšanas nav sācies otrs koronavīrusa uzliesmojums?

Nav iespējams pilnībā apspiest vīrusu (iespējams, to nevarēs izdarīt līdz vakcīnas izstrādei). Vismaz tā uzskata vācu epidemiologi, kuri sastādījuši valsts izstāšanās plānu no ierobežojošā režīma, kas ieviests cīņā ar pirmo epidēmijas vilni. Tāpēc otrais vilnis pēc karantīnas un citu ierobežojumu noņemšanas ir neizbēgams.

Labās ziņas, ka jaunus uzliesmojumus būs vieglāk kontrolēt. Svarīgi, lai katra valsts ar jaunu Covid-19 uzliesmojumu saskartos jau sagatavojusies: jāveido milzīgi testu krājumi un antivielas, jābūt ātrai uzskaites sistēmai, lai dažu stundu laikā varētu izsekot kontaktu ar inficēto.

Kāda ir iespēja, ka koronavīruss kļūs par kaut ko līdzīgu gripai ar tās sezonalitāti?

Tas ir iespējams, bet šobrīd to grūti prognozēt. Iespējams, jaunais koronavīruss tiešām kļūs par parastu infekciju, kas pastāvīgi tiek nodota populācijai no viena cilvēka otram. Tikpat labi to izdodas izskaust pavisam. Šajā gadījumā atbilde būs atkarīga no tā, cik efektīvas būs vakcīnas.

Vai tiešām ēdiena piegāde uz mājām ir droša? Vai iespējams inficēties no pārtikas produktiem?

Teorētiski inficēties var, bet praksē nav aprakstīts neviens šāds gadījums.