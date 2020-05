"Izvēle ir starp maskām, kuras principā var nopirkt, un nekādām maskām" - Viņķele komentē piegādāto aizsarglīdzekļu kvalitāti

"Runājot par tām kravām, kas tika piegādātas jau krīzes sākumā, par cik to apjomi ir lieli, protams, pastāv iespēja, ka kāda no kastēm fiziski varētu neatbilst par 100% piegādātāja apsolītajam. Tieši tāpēc mēs aicinām to atgriezt, lai varētu pieteikt šo pretenziju piegādātājam," skaidroja ministre.

Tomēr vienlaikus politiķe mudināja apzināties pašreizējo situāciju, norādot, ka "tā izvēle ir nevis starp perfekti noformētu, brīnišķīgu, 100% uzticamu un sertificētu masku un nedrošām maskām, bet starp maskām, kuras principā var nopirkt, un nekādām maskām".

Pēc ministres paustā, pašreizējā situācija ar individuālo aizsardzības līdzekļu iegādes iespējām ir tāda, ka tās jāpārbauda uz vietas.

"Skaistais 100% drošais sertifikāts par precēm, kas tiek ražotas Eiropā un ir par ļoti samērīgu cenu - "tā ir miera laiku realitāte"," pauda Viņķele.

Viņa stāstīja, ka vairums valstu, tostarp arī Eiropas Komisija, iepirkumus veic tieši tāpat kā Latvija - strādājot ar starpniekiem un galveno aizsardzības līdzekļu ražotāju - Ķīnu.

"Pašreizējos apstākļos ir grūtāk pārliecināties, ka nekur pa ceļam nav sajaukti sertifikāti, ka nav sajauktas kravas (..) tāpēc, lai izvairītos no situācijām, ka kaut kur pie tā milzīgā pieprasījuma kāds negodprātīgs starpnieks, vai cilvēcīgas kļūdas dēļ mēs nesaņemam gana kvalitatīvu preci - mēs testējam tās uz vietas," klāstīja politiķe.

Raksturojot kopējo situāciju attiecībā uz piedāvājumiem, kuri tiek saņemti no starpniekiem, ministre skaidroja, ka "stāsti par to, ka ir daudz starpnieku, kuri stāv un klauvē pie durvīm, diemžēl, līdz šim ir vairāk bijuši mīti".

"Ja kāds kvalitātes defekts tiek konstatēts, šādu individuālās aizsardzības līdzekļu izdale medicīnas iestādēm nenotiks, un mēs izmantosim iespēju šādas kravas atgriezt līgumpartneriem," uzsvēra Viņķele.

102 Foto Sabiedriskajā transportā un pieturvietās sejas maskas lieto negribīgi +98 Skatīties vairāk

Kā ziņots, "KPV LV" Saeimas deputāti un deputāts Viktors Valainis (ZZS) veselības ministrei Ilzei Viņķelei (AP) nosūtījuši pieprasījumu skaidrot iepirkto masku un respiratoru atbilstību un lietderību, informēja "KPV LV" Saeimas frakcijas priekšsēdētāja vietnieks Ēriks Pucens.

"KPV LV" politiķi aicina atbildes uz pieprasījumu sniegt trīs darba dienu laikā. "KPV LV" norāda, ka pēc ministres atbildēm deputāti lems par vēršanos pie Valsts kontroles ar aicinājumu izvērtēt iepirkumu un iespējamo pārkāpumu gadījumā piemērot zaudējumu piedzīšanas procedūru no vainīgajām amatpersonām.

Viņķele par iesniegto pieprasījumu izteikusies sarkastiski, kritiski novērtējot koalīcijas partnerus "KPV LV".

Tikmēr Viņķele iepriekš norādījusi, ka publiskajā telpā novērojamās ažiotāžas dēļ ap Latvijas iepirkto individuālo aizsardzības līdzekļu kvalitāti mazinās komersantu vēlme iesaistīties iepirkumu konkursos.