Kā liecina Slimību profilakses un kontroles centra apkopotā informācija, aizvadītajā diennaktī inficēšanās ar Covid-19 Latvijā fiksēta četriem cilvēkiem.

Vakar valstī veikti 1900 testi saslimšanas ar Covid-19 noteikšanai, bet kopumā līdz šim Latvijā kopumā veikti 79 047 šādi izmeklējumi.

Savukārt kopumā Latvijā līdz šim mirušas 18 personas, kuras bija inficējušās ar Covid-19.

Pēdējās diennakts laikā slimnīcās ievietoti divi pacienti ar Covid-19, bet divi no tām arī izrakstīti. Līdz ar to kopumā stacionāros ārstējas 30 pacienti - 28 pacienti ar vidēji smagu un divi pacienti ar smagu slimības gaitu. Kopumā no stacionāriem izrakstīti 111 pacienti.

Tikmēr Valsts policija aizvadītajā diennaktī veikusi 1604 pārbaudes par ārkārtējās situācijas ierobežojumu neievērošanu un sākusi septiņas lietvedības.