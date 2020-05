Pagājušajā diennaktī divi jauni Covid-19 pacienti reģistrēti Siguldas novadā, kamēr vēl pieci - Rīgā

Galvaspilsētā līdz šim reģistrēti 523 no visiem 946 līdz šim konstatētajiem Covid-19 pacientiem, savukārt Siguldas novadā kopā ar diviem jaunatklātajiem gadījumiem zināms par 11 inficētajiem.

Aizvadītajā diennaktī ar Covid-19 sasirgušie nav konstatēti nevienā pašvaldībā, kur līdz šim vēl nav atklāti Covid-19 pacienti.

Līdz ar to saslimšana ar Covid-19 tagad reģistrēta 74 pašvaldībās, proti, Aizkraukles, Aizputes, Amatas, Alojas, Alūksnes, Alsungas, Ādažu, Babītes, Baldones, Bauskas, Beverīnas, Burtnieku, Carnikavas, Cēsu, Dagdas, Daugavpils, Dobeles, Durbes, Engures, Garkalnes, Grobiņas, Iecavas, Ikšķiles Jelgavas, Kārsavas, Kocēnu, Kokneses, Krustpils, Kuldīgas, Ķeguma, Ķekavas, Lielvārdes, Limbažu, Mazsalacas, Mālpils, Mārupes, Mērsraga, Neretas, Ogres, Olaines, Ozolnieku, Pārgaujas, Preiļu, Priekules, Priekuļu, Raunas, Rēzeknes, Riebiņu, Ropažu, Rūjienas, Salacgrīvas, Salaspils, Saldus, Saulkrastu, Sējas, Siguldas, Skrīveru, Skrundas, Smiltenes, Stopiņu, Talsu, Tukuma, Valkas, Vecumnieku un Ventspils novados, kā arī lielajās pilsētās - Daugavpilī, Jelgavā, Jēkabpilī, Jūrmalā, Liepājā, Rēzeknē, Rīgā, Valmierā un Ventspilī.

Raugoties uz vecuma grupām kopumā, 193 sasirgušie jeb 20,4% no Covid-19 pacientu kopskaita ir iedzīvotāji vecumā no 30 līdz 39 gadiem, kam seko iedzīvotāji vecuma grupā no 40 līdz 49 gadiem, kur kopumā zināms par 174 Covid-19 pacientiem, kas veido 18,3% no kopējā sasirgušo skaita.

SPKC apkopotā informācija liecina, ka no visiem aizvadītajā diennaktī konstatētajiem Covid-19 pacientiem piecas bijušas sievietes. Trīs no viņām ir vecuma grupā no 60 līdz 69 gadiem, savukārt divas - virs 70 gadiem.

Viens pēdējā diennaktī inficētais ir vecumā no 50 līdz 59 gadiem, bet vēl viens - vecumā no 30 līdz 39 gadiem.

Iedzīvotāju vidū, kuru vecums pārsniedz 70 gadus, līdz šim zināms par kopumā 105 sasirgušajiem, kuru īpatsvars veido 11,1% no kopējā inficēto skaita, savukārt vecuma grupā no 60 līdz 69 gadiem - par 126 Covid-19 pacientiem jeb 13,3% no visiem saslimušajiem.

Vislielākā saslimstība ar Covid-19 līdz šim konstatēta Kocēnu novadā, kur tā ir 154,3 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju, kam seko Stopiņu novads ar 119,9 inficētajiem uz 100 000 iedzīvotāju. Tikmēr Rīgā Covid-19 intensitāte ir 82,7 inficētie uz 100 000 iedzīvotāju, savukārt vidējais rādītājs valstī ir 49,3 sasirgušie uz 100 000 iedzīvotāju.

Jau ziņots, ka aizvadītajā diennaktī Latvijā ir veikti 555 testi un atklāti septiņi jauni saslimšanas ar Covid-19 gadījumi, liecina Slimību profilakses un kontroles centra apkopotā informācija.

Latvijā kopumā līdz šim ir veikti 77 147 izmeklējumi, atklājot 946 saslimušas personas. No saslimušajiem līdz 6.maijam bija izveseļojušās 464 personas. Savukārt mirušas 18 personas, kuras bija inficējušās ar Covid-19.

Pēdējās diennakts laikā neviens pacients nav ievietots slimnīcā ar Covid-19.