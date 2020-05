"Es nezinu, cik ilgi strādās šī distancēšanās politika," neizslēdzot arī otru Covid-19 saslimšanas vilni, norādījis profesors Tārs

Raidījuma vadītājam Gundaram Rēderam jautājot, vai sabiedrībai būtu jāgatavojas dzīvesveida izmaiņām uz ilgāku laiku, Tārs atzinis, ka tas esot labs jautājums, jo sabiedrība nogurstot no ilgstošas distancēšanās. "Cilvēki jau ir pieraduši, ka tas vīruss ir kaut kur, bet nevienam vairs neliekas, ka tas ir kaut kas tiešām bīstams. Es nezinu, cik ilgi strādās šī distancēšanās politika. "

Viņš arī norāda, ka varot jau iet zviedru ceļu. Ja 70% cilvēku pārslimo ar vīrusu, tad tam esot grūti tālāk izplatīties.

Rēderam jautājot, vai cilvēks ir imūns izslimojot, Tārs atbild, ka, viņaprāt, tas esot atkarīgs, kādā formā cilvēks izslimojis. "Ja vieglākā, tad, protams, uz īsāku laiku antivielas izveidojas. Cik ilgi patiesībā šīs antivielas saglabājas cilvēka organismā, to neviens nezina. Mēs, protams, varam vilkt kaut kādas paralēles ar iepriekšējo Sars vīrusu."

Tāpat viņš atklāj , ka Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā varot noteikt to, no kurienes šis vīruss Latvijā ir nonācis. "Mēs varam pateikt, vai vīruss Latvijā nonācis no Ķīnas vai no kādas Eiropas valsts, " saka Tārs.

Pats viņš uzskata, ka vīruss nav izplatījies no laboratorijas, jo vēsture esot pierādījusi, ka vīrusi regulāri noplūstot no dzīvnieku pasaules pie cilvēkiem. Viņš gan arī piebilst, ka vīruss no laboratorijas var, protams, nokļūt sabiedrībā.

Pilnu interviju var noklausīties šeit.