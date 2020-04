Atzinīgi novērtē valdības lēmumu iekļaut tirdzniecības darbiniekus Covid-19 testēšanas grupā

Kā skaidroja Danusēvičs, testi tiks veikti tiem strādājošiem, kam parādījušās akūtas elpceļu infekcijas pazīmes - klepus, drudzis, rīkles iekaisums, elpas trūkums.

Danusēvičs atzīmēja, ka asociācija atzinīgi vērtē valdības izpratni, ka nepieciešami valsts apmaksātie testi tirdzniecības darbiniekiem. Pēc viņa teiktā, katru dienu aptuveni 500 000 cilvēku apmeklē veikalus, un pārdevējiem ir saskare ar lielu skaitu pircēju, kas paaugstina saslimšanas risku, neskatoties uz visiem tirgotāju veiktajiem drošības un dezinfekcijas pasākumiem, kā piemēram, aizsardzībai nodrošināti roku dezinfekcijas līdzekļi, organiskā stikla sejas aizsargmaskas, stikla aizsargbarjeras pie kasēm, regulāra virsmu uzkopšana un dezinfekcija.

Lai pieteiktu tirdzniecības darbiniekus uz analīžu paraugu ņemšanu, uzņēmumam jāsazinās ar Tirdzniecības nozares krīzes centru pa tālruni 67297372 un e-pastu "irena@lta.lv", norādot tirdzniecības uzņēmuma nosaukumu un atbildīgās personas kontakttālruni. Tirdzniecības krīzes centra pārstāvis sazināsies un informēs par nepieciešamo, sadarbībā ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu, testēšanas organizēšanai.

Jau ziņots, ka valdībai pieņemot lēmumu, ka būtu jātestē arī tirdzniecības nozarē strādājošie, patlaban vēl tiek lemts par konkrētu veidu, kā to darīt, tomēr viens no variantiem būtu ieviest izbraukuma mobilās Covid-19 testu ņemšanas vietas pie tirdzniecības centriem.

"Par to šobrīd kolēģi no Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) runā ar tirdzniecības pārstāvjiem, ar nozares asociāciju, un mēs apsveram vairākus variantus, arī par to, ka varētu būt izbraukuma mobilās testu ņemšanas vietas pie lielākiem tirdzniecības centriem, lai to varētu izdarīt maksimāli ērti," otrdienas preses konferencē klāstīja veselības ministre Ilze Viņķele (AP).

Ņemot vērā, ka viens no pašreizējiem mērķiem ir nodrošināt relatīvi augstu testēšanas apjomu, pirms jaunu grupu iekļaušanas testējamo sarakstā, būtu jānogaida aptuveni divas dienas, kuru laikā testēšanas apjomi varētu pieaugt līdz tiem, kas bija novērojami pirms Lieldienu brīvdienām, prognozēja Viņķele.