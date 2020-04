Nedēļas laikā Covid-19 skarto pašvaldību skaits palielinājies par desmit

Tādējādi līdz šim Covid-19 konstatēts Aizkraukles, Aizputes, Alojas, Alūksnes, Ādažu, Babītes, Baldones, Bauskas, Carnikavas, Cēsu, Dagdas, Dobeles, Durbes, Engures, Garkalnes, Grobiņas, Iecavas, Jelgavas, Kocēnu, Krustpils, Kuldīgas, Ķeguma, Ķekavas, Limbažu, Mārupes, Mērsraga, Ogres, Olaines, Ozolnieku, Preiļu, Priekules, Raunas, Rēzeknes, Rūjienas, Salaspils, Saldus, Sējas, Siguldas, Skrīveru, Smiltenes, Stopiņu, Talsu, Tukuma, Valkas, Vecumnieku un Ventspils novados, kā arī lielajās pilsētās - Daugavpilī, Jelgavā, Jēkabpilī, Jūrmalā, Liepājā, Rēzeknē, Rīgā, Valmierā un Ventspilī.

Aizvadītajā diennaktī nevienu jaunu pašvaldību Covid-19 nav skārusi, taču Daugavpilī novērots ar šo slimību inficēto cilvēku skaita pieaugums. Kā izriet no SPKC interaktīvās kartes, iepriekš Daugavpilī ar Covid-19 bija saslimuši 1-5 cilvēki, bet tagad Latvijas otrajā lielākajā pilsētā ir 6-10 Covid-19 slimnieki. Precīzu slimnieku skaitu SPKC neatklāj.

Vislielākais saslimušo skaits aizvien reģistrēts Rīgā, proti, galvaspilsētā ar Covid-19 sirgst vairāk nekā 251 cilvēks. Saslimušo skaits Jūrmalā joprojām ir no 21 līdz 50, bet Jelgavā, Liepājā un Ķekavā - no 11 līdz 20. Savukārt Ozolnieku, Babītes, Bauskas, Ķekavas, Salaspils, Mārupes, Garkalnes un Ogres novados inficēto skaits ir no sešiem līdz desmit, bet pārējās pašvaldībās, kuras skāris Covid-19, inficēto skaits ir no viena līdz pieciem.

Kā ziņots, Covid-19 aizvadītajā diennaktī apstiprināta vēl 24 cilvēkiem, bet kopumā ar to valstī saslimuši 533 cilvēki. Iepriekšējā diennaktī veikti 1300 izmeklējumi personām ar aizdomām par saslimšanu ar Covid-19, bet līdz šim kopumā Latvijā veikti 20 680 Covid-19 testi.

Patlaban slimnīcās ārstējas 36 Covid-19 pacienti, tajā skaitā 32 ar vidēju slimības gaitu, bet četri - ar smagu.