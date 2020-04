SIA "Dobeles un apkārtnes slimnīca" valdes priekšsēdētājs Juris Bogužs pastāstīja, ka bērns iestādē nonācis ar saaukstēšanās simptomiem. Pēc viņa teiktā, gan Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, gan slimnīcas darbinieki tikuši maldināti no bērna mātes puses, taču Bogužs nevēlējās konkretizēt, tieši par kādiem iespējamiem inficēšanās avotiem informācija tika noklusēta.

Veicot Covid-19 testu, tas bijis pozitīvs gan bērnam, gan viņa mātei. Abi iestādē pavadījuši divas dienas, un šorīt palaisti mājās. Simptomi abiem esot nenozīmīgi.

Sasirgušā bērna māte pilnībā noliedza Boguža pausto par mediķu maldināšanu. Viņa stāstīja, ka sākotnēji zvanīja uz Covid-19 informatīvo tālruni, paskaidrojot, ka viņas brālis 14 dienas ir pavadījis pašizolācijā, jo bija kontaktējies ar kaimiņieni, kura saslimusi ar Covid-19. Pēc sievietes paustā, brālis pēc pašizolācijas veica Covid-19 testu, kurš bija negatīvs. Pašizolācijas laikā viņa ar brāli neesot kontaktējusies. Savukārt pēc tam, kad brālis saņēmis negatīvos analīžu rezultātus, viņi ir tikušies.

To visu sieviete izstāstījusi pa informatīvo tālruni, pēc kā viņai ieteikts zvanīt uz ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni. Tur savukārt sieviete paskaidrojusi, ka bērns ir saaukstējies un viņam ir grūti elpot. Tālruņa speciālists ieteicis zvanīt Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam (NMPD), kas arī izdarīts. NMPD mediķi nogādājuši bērnu slimnīcā.

Sieviete atzina, ka situāciju ar brāli NMPD un slimnīcas mediķiem neizstāstīja, ņemot vērā, ka brālis jau bija pavadījis noteikto laiku pašizolācijā. Turklāt bērnam gadu mijā bijis plaušu karsonis, līdz ar to viņai neesot bijis nekādu aizdomu, ka bērns varētu būt inficējies ar Covid-19.

Viņa uzsvēra, ka ar nevienu cilvēku, kurš bijis Covid-19 pozitīvs, nav kontaktējusies un dzīvo "laukos, pilnīgā izolācijā". Tāpat viņa izstāstījusi speciālistiem, kur bijusi martā un februārī, un ar ko kontaktējusies. "Godprātīgi pildu visas prasības," uzsvēra sieviete.

Pēc notikušā pediatram noteikta pašizolācija, nodaļas telpas ir dezinficētas, taču nodaļa pašlaik pacientus neuzņem. Pediatra nav arī iestādes Uzņemšanas nodaļā.

Bogužs stāstīja, ka slimnīcas darbs pašlaik ir apgrūtināts, jo lielākā personāla daļa, ierobežojot ambulatoro pakalpojumu saņemšanu, ir dīkstāvē. Uzņemšanas nodaļa gan darbu turpina.

Oficiālās informācijas, kā tiks veikti norēķini ārkārtējās situācijas laikā, no Nacionālā veselības dienesta neesot saņemti, lai arī iepriekš izskanējis, ka par šo laiku slimnīca saņemt divpadsmito daļu no gada līgumā paredzētās summas. Bogužs atklāja, ka par martu speciālisti saņems atalgojumu par laiku, kad pakalpojumi sniegti, taču turpmākā situācija nav zināma. Viņš pašlaik nevarēja arī paredzēt, vai atbalsts tiks lūgts no Dobeles novada pašvaldības, kas ir slimnīcas īpašniece.

"Firmas.lv" dati liecina, ka slimnīcas apgrozījums 2018.gadā bijis 5,663 miljoni eiro, bet peļņa sasniegusi 408 881 eiro. Dati par pērno gadu vēl nav pieejami.

Kā vēstīts, no 13.marta līdz 14.aprīlim Latvijā saistībā ar Covid-19 vīrusu izsludināta ārkārtējā situācija, šajā laikā nosakot virkni ierobežojošu pasākumu ar mērķi ierobežot vīrusa izplatību, tostarp arī ierobežojumus uz ārstniecības iestāžu darbu.