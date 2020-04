Skābpiena produkti nāk par labu sirdij

Pētnieki no Austrumsomijas Universitātes to atklāja, kad 20 gadus bija sekojuši līdzi apmēram 2000 vīriešu veselībai un uzturam. Pētījuma laikā 472 vīrieši saslima ar koronāro sirds slimību, bet visvairāk slimība skāra tos, kas bija atteikušies no trekna ēdiena un ievēroja maztauku vai beztauku diētu.

Tiem, kas katru dienu ēda nedaudz piena produktu, vienalga, pilnpiena vai vājpiena, saslimšanas risks nepalielinājās, bet fermentētiem produktiem bija pat profilaktisks efekts. Izņēmums bija vienīgi tie, kas katru dienu dzēra daudz piena. Cilvēkiem, kas uzturā lietoja visvairāk piena – gandrīz litru dienā –, koronārās slimības risks pieauga, bet tiem, kas pienu dzēra mērenā daudzumā, saslimšanas draudi pazuda.

Pētnieki atzīst, ka nezina, kāpēc fermentētiem piena produktiem ir pozitīvs efekts uz sirds veselību, bet viņi pieņem, ka fermentācijas procesā rodas ķīmiski savienojumi, kas aizsargā kardiovaskulāro sistēmu.