Covid-19 konstatēts jau kopumā 52 pašvaldībās

Tikmēr Liepājā saslimušo skaits sasniedzis no 11 līdz 20 inficētos.

Līdz šim Covid-19 konstatēts Jelgavas, Talsu, Tukuma, Iecavas, Ķeguma, Alojas, Mārupes, Rūjienas, Rēzeknes, Limbažu, Stopiņu, Sējas, Siguldas, Carnikavas, Garkalnes, Cēsu, Smiltenes, Aizkraukles, Vecumnieku, Bauskas, Kocēnu, Olaines, Mērsraga, Krustpils, Grobiņas, Kuldīgas, Ventspils, Aizputes, Saldus, Ādažu, Krāslavas, Alūksnes, Engures, Skrīveru, Dagdas, Balvu, Baldones un Valkas novados, kā arī Liepājā, Rīgā, Jūrmalā, Jelgavā, Rēzeknē, Jēkabpilī, Daugavpilī, Ventspilī un Valmierā.

Visvairāk ar Covid-19 inficēto joprojām ir Rīgā - 101 līdz 250 cilvēki. Saslimušo skaits Jūrmalā joprojām ir no 21 līdz 50, bet Jelgavā - no 11 līdz 20. Savukārt Ozolnieku, Babītes, Ķekavas, Salaspils, Garkalnes un Ogres novados inficēto skaits ir no sešiem līdz desmit.

Pēdējā diennaktī noteikti 19 jauni saslimušie vecumā virs 60 gadiem, savukārt vecuma grupā no 50 līdz 59 gadiem - 18 sasirgušie. Kā līdz šim - vismazākais pacientu skaits noteikts vecumā līdz 19 gadiem, kur kopumā zināms par 24 inficētajiem.

SPKC apkopotie dati liecina, ka visbiežāk ar Covid-19 slimo iedzīvotāji vecumā no 30 līdz 39 gadiem - šajā vecuma kategorijā bijuši 125 sasirgušie, kamēr vecumā no 40 līdz 49 gadiem - 90. Katrā no minētajām vecuma grupām pēdējās diennakts laikā konstatēti pieci saslimušie. Augsta saslimstība vērojama arī 20 līdz 29 gadus vecu iedzīvotāju vidū, kur atklāti 77 ar Covid-19 inficētie.

Jau ziņots, ka Covid-19 pēdējā diennaktī apstiprināts vēl 48 cilvēkiem, līdz ar to kopumā ar to valstī saslimuši 446 cilvēki.

Patlaban ārstniecības iestādē ir stacionēti 27 Covid-19 pacienti, no viņiem 24 ir ar vidēju slimības gaitu, bet trīs - ar smagu.

SPKC Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs 25.marta preses konferencē paziņoja, ka epidemiologiem vairs neizdodas iegūt informāciju par vairāku Covid-19 slimnieku inficēšanās gaitu, līdz ar to uzskatāms, ka Latvijā ir sākusies Covid-19 transmisija sabiedrībā.

Līdz šim Covid-19 pārsvarā tika atklāta gados jaunākiem cilvēkiem, un, pēc speciālistu teiktā, tas liecina par epidēmijas agrīnu stadiju. Kā iepriekš skaidroja Veselības ministrijas galvenais speciālists infektoloģijā Uga Dumpis, "vispirms slimo jaunie un kustīgie, kas pēc tam inficē vecākos, mājās sēdošos".

Ņemot vērā minēto, Latvijas stratēģija Covid-19 apturēšanai pamatā būtu pastiprināti pievērst uzmanību gados jaunākajiem inficētajiem, kamēr viņi nav paspējuši inficēt seniorus, skaidroja Dumpis.

Jau ziņots, ka no 13.marta līdz 14.aprīlim Latvijā saistībā ar Covid-19 vīrusu izsludināta ārkārtējā situācija, šajā laikā nosakot virkni ierobežojošu pasākumu ar mērķi ierobežot vīrusa izplatību.