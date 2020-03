Stradiņa slimnīca saņēmusi sejas aizsargmaskas, respiratorus un brilles

Ar šo individuālās aizsardzības līdzekļu daudzumu paredzēts iztikt līdz brīdim, kad tiks saņemta nākamā krava, kuru Nacionālais veselības dienests (NVD) plāno piegādāt jau pēc divām nedēļām.

Ņemot vērā valstī esošo situāciju un stingri noteiktos piesardzības pasākumus, masku patēriņš ārstniecības iestādēs ir ievērojami pieaudzis.

Ar šo individuālās aizsardzības līdzekļu daudzumu paredzēts iztikt līdz brīdim, kad tiks saņemta nākamā krava. (Foto: Evija Trifanova/LETA)

Stradiņa slimnīcas aplēses liecina, ka mēnesī būtu nepieciešami pat 100 000 masku. Tās no pirmdienas lietos viss ārstniecības personāls, lai nodrošinātu maksimālu personāla aizsardzību no iespējamas inficēšanās ar jauno koronavīrusu, klāstīja slimnīcas pārstāve.

Jau ziņots, ka naktī no sestdienas uz svētdienu tika piegādā pirmā krava ar teju miljons sejas maskām un respiratoriem, ko tālāk novirzīja ārstniecības iestāžu vajadzībām. Lidojumu uz un no Urumči starptautiskās lidostas Ķīnā, no Džendžou un Jivu reģioniem uz Latviju nodrošināja nacionālā aviokompānija "airBaltic".

Kopumā šajā sūtījumā tika saņemti 900 000 sejas masku un 80 000 respiratoru.

Ņemot vērā grūtības, kas pastāv visā pasaulē, individuālās aizsardzības līdzekļu iegādes process nav vienkāršs, taču, kā norāda NVD, šim mērķim tiek veltīti visi iespējamie resursi, lai pēc iespējas ātrāk sagādātu nepieciešamo līdzekļu daudzumu.

Lai nodrošinātu savlaicīgas piegādes, izveidota cieša sadarbība starp Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, "AirBaltic" un Latvijas vēstniecību Ķīnā.