Jelgavas uzņēmums, kurā konstatēja Covid-19 "perēkli", ir apbedīšanas firma "Velis-A"

Viņš stāstīja, ka viena no uzņēmuma darbiniecēm marta sākumā atgriezusies no ārzemēm, taču tajā laikā uz konkrēto valsti nebija ieviesti ierobežojumi, un arī saslimšana neesot bijuši plaša. Tāpēc uz viņu neesot attiecināmi noteikumi par pašizolāciju. Līdz ar to Knāviņš uzskata, ka nevar droši pateikt, ka tieši uzņēmuma darbinieki ir infekcijas avots.

Viņš stāstīja, ka 15.martā bija devies pastaigā gar jūru, sasvīdis, un pārģērbies sausās drēbēs, bet nākamajā dienā sajuties slikti, kāpusi temperatūra. Tā kā aizdomu par Covid-19 nav bijis, viņš ir devies uz biroju, bet vēlāk līdzīgi simptomi parādījušies arī vēl vairākiem darbiniekiem, kuri līdz tam ir strādājuši ar klientiem.

Kopumā saslimšana konstatēta sešiem "Velis-A" pārstāvjiem, lielākoties biroja darbiniekiem, tostarp arī pašam Knāviņam, viņa sievai un bēru muzikantam. Visi ārstējas mājas karantīnā un jūtoties labi.

Vismaz līdz 10.aprīlim slēgti abi "Velis-A" biroji Jelgavā un Dobelē, un pakalpojumi netiek sniegti.

"Mēs esam saslimuši strādājot," uzskata Knāviņš, piebilstot, ka uzņēmums esot ievērojis visus drošības pasākumus, arī bēru laikā, kopš valstī ieviesta ārkārtējā situācija.

"Firmas.lv" dati liecina, ka Knāviņu ģimenei piederošā uzņēmuma apgrozījums 2018.gadā bijis 306 093 eiro, bet peļņa sasniegusi 8711 eiro. Dati par pērno gadu vēl nav pieejami.

Jau ziņots, ka kādā uzņēmumā Jelgavā konstatēts jaunā koronavīrusa izraisītās slimības Covid-19 "perēklis", sasirgstot sešiem darbiniekiem un vairākiem klientiem, svētdien preses konferencē atzina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs.

SPKC speciālists skaidroja, ka liela daļa pilsētā fiksēto saslimšanas gadījumu saistīta ar inficēšanos vienā uzņēmumā, kur saslimuši vismaz seši darbinieki.

Veicot epidemioloģisko izmeklēšanu, epidemiologi izsekoja saslimšanas gaitu, konstatējot, ka pirmais saslimušais inficējies ārzemēs.

Nosakot kontaktpersonas, noskaidrots, ka vēl vismaz trīs uzņēmuma klienti ir saslimuši ar Covid-19.

Jaunā koronavīrusa izraisītā slimība Covid-19 pēdējā diennaktī apstiprināta vēl 29 cilvēkiem, līdz ar to kopumā ar to valstī saslimuši 376 cilvēki, liecina Slimību profilakses un kontroles centra apkopotā informācija.

Kopumā 28 pacienti ārstējas slimnīcās, tai skaitā 25 ar vidēju slimības gaitu, bet trīs - ar smagu slimības gaitu.