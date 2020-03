AS “Olainfarm” dāvinās Stradiņa slimnīcai plaušu mākslīgās ventilācijas ierīces 100 tūkstoši eiro vērtībā

Lai sniegtu atbalstu Covid-19 vīrusa inficēto personu ārstniecībai un ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju AS “Olainfarm” 25. martā pieņēma lēmumu par atbalsta sniegšanu VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca". AS “Olainfarm” ir uzsākusi plaušu mākslīgās ventilācijas iekārtu iegādi 100 000 eiro vērtībā, kas tiks dāvinātas slimnīcai, lai nodrošinātu Covid-19 vīrusa inficēto personu ārstniecību. Tāpat AS “Olainfarm” bez atlīdzības nodos ārstniecības iestādei pustonnu izopropilspirtu, kas izmantojams dezinfekcijas vajadzībām un Covid-19 vīrusa uzliesmojuma izplatības ierobežošanai.