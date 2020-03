Lielbritānijā no Covid-19 miris latvietis

To apstiprinājusi mirušā vīrieša mazmeita. 68 gadus vecais vīrietis hospitalizēts uz Londonas slimnīcu pagājušajā pirmdienā, bet ceturtdien miris. Slēdzienā norādīts Covid-19 un pneimonija.

Mazmeita "Panorāmai" atklāj, ka nav skaidrs, kur vectēvs varētu būt inficējies. Vīrietis devies tikai uz vietējo veikalu. Simptomi parādījušies jau nedēļu pirms hospitalizācijas, bet viņš nevienam to nav teicis. Klepojis asinis, bijusi paaugstināta temperatūra. Arī, nonācis slimnīcā, viņš nevienam no tuvajiem cilvēkiem nepiezvanīja un nepastāstīja to. Ziņa saņemta vien no mediķiem dienā, kad viņš nomira.

Mirušais smagi slimojis arī agrāk, bijušas grūtības elpot. Slimnīcā elpot palīdzējusi skābekļa maska. Mazmeita stāsta, ka viņai Covid-19 simptomu nav, vectēvs dzīvojis viens.

Mirušo Latvijas pilsoni radinieki plāno kremēt un apglabāt Latvijā, lai gan Lielbritānijā vīrietis dzīvojis ilgāk nekā 10 gadus.