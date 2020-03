LETA

Rudzos ir “visveselīgākais glutēns”

Dabasspēks "Ko Ārsti Tev Nestāsta"

Ja jums nav problēmu ar glutēna panesību, rudzu maize ir viens no visveselīgākajiem avotiem, no kura to uzņemt, un īpaši tāpēc, ka rudzu maize palīdz nodrošināt zarnu traktā pareizo baktēriju sastāvu.