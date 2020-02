Akadēmiķis: aizsargmaskas un alkohols no inficēšanās ar COVID-19 nepasargās

“Nevajadzētu steigties izpirkt sejas aizsargmaskas. Tās gan palīdz, ja cilvēks jau ir inficējies, neinficēt citus. Bet maskas diez vai palīdzēs izvairīties no šīs infekcijas. Tāpat arī alkohols nepasargā no koronavīrusa, tā pilnīgi noteikti nav taisnība,” RīgaTV 24 raidījumā “ASAP” par sargāšanos no COVID-19 stāstīja Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra vadošais pētnieks Kaspars Tārs.