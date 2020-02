No kurienes nāca spāņu gripa (Latvijā to sauc arī par "influenci" un "spāņu iesnām"), kāpēc ārsti nemācēja tai pretoties, cik nāvējoša tā bija – to nesen lieliski aprakstījis Krievijas portāls Znak.com, apkopojot visu šobrīd zināmo par spāņu gripas pandēmiju, kā arī to, cik mūsdienu medicīna ir spējīga atvairīt jaunu gripas vīrusu uzbrukumus. Savukārt Jauns.lv papildina šo rakstu ar Latvijas vēsturnieku pētījumiem par spāņu gripas upuriem Latvijā un to, kāpēc Latvijai izdevās izvairīties no plašas inficēšanās ar citām lipīgām slimībām.