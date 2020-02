Savukārt "Apotheka" valdes locekle Nora Krauja informēja, ka salīdzinājumā ar pagājušā gada janvāri un februāri pieprasījums pēc sejas aizsargmaskām pieaudzis aptuveni astoņas reizes. Abu aptieku tīklu novērojumi liecina, ka visbiežāk tās iegādājas iedzīvotāji, kuri gatavojas doties ceļojumā, kā arī Latvijā ieceļojušie tūristi.

Vislielākais pieprasījums novērojams tieši "Apotheka" filiālēs lidostas virzienā, Rīgas centrā un Vecrīgā, stāstīja Krauja.

Papildus sejas maskām pieaugusi interese arī par dezinfekcijas līdzekļiem un antibakteriāliem līdzekļiem deguna dobumam, kas tradicionāli tiek izmantoti, lai izvairītos no vīrusu iekļūšanas organismā, klāstīja "Apotheka" valdes locekle.

Pēc Ribinskas paustā, kopš vīrusa parādīšanās iedzīvotāji arī daudz biežāk vēršas pie farmaceitiem ar viņiem aktuāliem jautājumiem, kas ir saistīti ar profilaktisku rīcību, lai izsargātos no vīrusiem. Nereti tiek uzdoti jautājumi tieši saistībā ar koronavīrusa izplatību, norādīja "Mēness aptieku" pārstāve.

Ņemot vērā aizsargmasku iztrūkumu "Mēness aptiekās", Ribinska mudina pirms došanās uz aptieku sazināties ar attiecīgo filiāli. Viņa skaidroja, ka lieltirgotavām ir informācija par iedzīvotāju pastiprināto interesi par aizsargmaskām, un tās tiek pasūtītas. Patlaban nav saņemta informācija par izmaiņām aizsargmasku cenās, informēja "Mēness aptieku" pārstāve.

"Mēness aptiekas" farmaceiti atgādina, ka maska ir vairāk noderīga, ja to lieto sasirgušais, lai neaplipinātu citus, jo bez maskas vīruss pilienu veidā var izplatīties vairāku metru attālumā, taču, lietojot masku, tie būs tikai daži centimetri. Tomēr maska ir jāmaina ik pēc divām stundām. Pašaizsardzībai maska būs mazāk efektīva, taču, lietojot to pareizi, tiks nodrošināta papildu aizsardzība, informē farmaceiti.

Slimību profilakses un kontroles centrs atgādina, ka vispārīgie ieteikumi infekcijas izplatības novēršanai ir regulāra roku mazgāšana, mutes un deguna aizklāšana klepojot un šķaudot, gaļas un olu rūpīga gatavošana un izvairīšanās no cieša kontakta ar personām, kurām ir elpceļu slimības simptomi.

Jau ziņots, ka patlaban Latvijā nav reģistrēts neviens koronavīrusa saslimšanas gadījums.

Atbildīgie dienesti Latvijā, proti, Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC), Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD) un universitātes slimnīcas, ir pastāvīgā saziņā par situācijas attīstību pasaulē saistībā ar jauno vīrusu un šobrīd strādā atbilstoši Katastrofu medicīnas plānā noteiktajam gatavības režīmam.

Ārstniecības iestādēm - gan NMPD brigāžu mediķiem, ģimenes ārstiem un slimnīcu personālam ir sniegtas Pasaules veselības organizācijas (PVO) rekomendācijas rīcībai, saskaroties ar iespējami inficētu pacientu ar koronovīrusu. Tāpat ir apzināti pieejamie slimnīcu resursi infekcijas slimnieku ārstēšanai. Dienesti ir apliecinājuši, ka nepieciešamības gadījumā spēs nodrošināt veselības aprūpes sniegšanu pacientiem, kuriem pastāvēs aizdomas par inficēšanos ar šo vīrusu.

SPKC arī aicina ārstniecības iestādes nekavējoties ziņot par katru smagas akūtas respiratoriskas saslimšanas gadījumu personai, kura 14 dienu laikā pirms saslimšanas apmeklēja Ķīnas pilsētu Uhaņu vai bija kontaktā ar slimnieku, kurš ir saslimis pēc ceļojuma uz Uhaņu.

Savukārt, lai samazinātu akūtu elpceļu infekciju vispārējo risku, SPKC visiem ceļotājiem iesaka izvairīties no tuva kontakta ar cilvēkiem, kuri slimo ar akūtām elpceļu infekcijām, bieži mazgāt rokas, īpaši pēc kontakta ar slimiem cilvēkiem vai viņu apkārtējo vidi, izvairīties no neaizsargāta kontakta ar lauksaimniecības vai ar savvaļas dzīvniekiem un izvairīties no tirgus apmeklējumiem, kur pārdod dzīvus dzīvniekus vai apstrādā dzīvnieku liemeņus.

Ja ceļojuma laikā vai 14 dienas pēc tā tomēr parādās simptomi, kas norāda uz elpošanas ceļu slimībām - paaugstināta ķermeņa temperatūra, klepus, apgrūtināta elpošana - centrā aicina vērsties pēc medicīniskās palīdzības un informēt ārstu par ceļojumu.