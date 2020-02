Darbinieces satraucošais novērojums: vai mazam bērnam atrašanās solārija telpā ir droša?

Solārija studijas darbiniece ievērojusi, ka diezgan bieži uz solāriju nāk māmiņas un arī tēti ar maziem bērniem, pat divus gadus veciem mazuļiem.

Kamēr vecāki sauļojas, bērnus atstāj uzgaidāmajā telpā, bet esot vecāki, kuri mazuli ņem līdzi uz solārija telpu.

"Vai tas ir normāli, ka vecāki ved līdzi savus bērnus uz šādu vietu. Cik vispār tas ir veselīgi, piemēram, divus gadus vecam bērnam atrasties turpat pie solārija vienu un vairākas reizes?"

Uz šo solārija studijas darbinieces jautājumus atbildi sniedza dermatologs Raimonds Kairis: “Liels jautājums vai tie ir pilnīgi slēgti. Visbiežāk tie tomēr ir nedaudz vaļēji. Bērnam stress, viņš skatās, kas notiek ar tēti mammu. Visdrīzāk viņš to dara bez brillēm. Tādā veidā viņš bojā savas acis. (..) Savu ultravioleto staru devu viņš saņem. Var jau būt, ka kāds no vecākiem to dara apzināti D vitamīna dēļ, bet solārijs nav tā vieta, kur var iegūt D vitamīnu. Bērns darīs to, ko dara vecāki un otrs, arī atrašanās šajā telpā potenciāli var būt kaitīga gan bērna acīm, gan ādai.”